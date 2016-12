Wie viel darf ins Netz? Darüber diskutierten die EU-Fischereiminister in der Nacht auf Mittwoch lange. Strittig war vor allem der Atlantik. Für deutsche Nordsee-Fischer gehen die Fangmengen tendenziell nach oben.

Deutsche Fischer dürfen im kommenden Jahr deutlich mehr Seelachs aus der Nordsee holen als noch 2016. Nach einer Entscheidung der EU-Fischereiminister am frühen Mittwochmorgen in Brüssel steigt die dort erlaubte Seelachs-Fangmenge 2017 um 53 Prozent. Beim Schellfisch gibt es jedoch deutliche Beschränkungen.

Beim Kabeljau und der Makrele gehen die Fangmengen 2017 ebenfalls nach oben. So dürfen Fischer 17 Prozent mehr Kabeljau und 14 Prozent mehr Makrele fangen als im laufenden Jahr. Die Quote für den Hering sank dagegen leicht. Mit gut 51 000 Tonnen darf er allerdings immer noch am meisten ...

