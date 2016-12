adesso AG startet Barkapitalerhöhung um bis zu 293.687 neue Aktien (5 % des Grundkapitals)

14.12.2016

Der Vorstand der adesso AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Finanzierung des weiteren Wachstums durchzuführen.

Die adesso AG beabsichtigt, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 5.873.736,00 durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 2013 um bis zu EUR 293.687,00 auf bis zu EUR 6.167.423,00 zu erhöhen. Hierfür plant die adesso AG, bis zu 293.687 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro auszugeben. Die neuen Aktien werden vom 01.01.2016 an gewinnberechtigt sein.

Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated-Bookbuilding") ermittelt und voraussichtlich am 15.12.2016 gemäß Art. 17 MAR veröffentlicht werden. Die Gesellschaft hat die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien und deren Einführung in den Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) beantragt. Die Einführung in die bestehende Notierung ist voraussichtlich für den 21.12.2016 vorgesehen.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung soll das weitere Unternehmenswachstum und insbesondere die Übernahme weiterer Unternehmensbeteiligungen finanziert werden.

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der adesso AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die adesso AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

