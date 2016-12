Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta035/14.12.2016/17:35) - Um den Aktionären einen weiteren aktuellen

Zwischenstand zu geben, möchten wir darauf hinweisen, dass der

Halbjahresfinanzbericht der Kremlin AG zum 30.06.2016 am 21.12.2016

veröffentlicht wird.



Dies haben wir mit einer entsprechenden Hinweisbekanntmachung soeben

veröffentlicht.



Wie wir bereits in unserer letzten Mitteilung bekannt gegeben haben, wird die

Immobilie Meeboldstraße 50,52 in Heidenheim im Dezember 2016

veräußert.



Aufgrund verschiedener Rechtsstreitigkeiten, die gegen die Kremlin AG anhängig

sind bzw. angedroht sind, gehen wir davon aus, dass im 2. Halbjahr 2016 mit

Schadenersatzansprüchen, Gerichtskosten und Anwaltskosten in Höhe von ca. EUR

150.000 zu rechnen ist.



Des Weiteren gehen wir davon aus, dass nicht unerhebliche Schadenersatzansprüche

aus den vorsätzlich falschen Verleumdungen gegenüber dem ehemaligen Vorstand

Wolfgang Wilhelm Reich und dem aktuellen Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang

Erhard Reich bestehen.



Wie wir bereits mitgeteilt haben, war das Vermögen der Gesellschaft nie

verschwunden, obwohl dies der ehemalige Vorstand, Herr Hans-Hermann Mindermann,

sowie der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Ralf Bake, Geschäftsführer

der MAV Vermögensverwaltung GmbH, trotz besseren Wissens behauptet haben.



Obwohl Herrn Ralf Bake der Insolvenzantrag und/oder zumindest Auszüge aus dem

Insolvenzantrag vom 04.07.2016 vorlagen, behauptete Herr Bake selbst am

18.11.2016 auf der Hauptversammlung der Kremlin AG, trotz besseren Wissens, dass

die Edelmetalle der Gesellschaft verschwunden seien und Herr Wolfgang Wilhelm

Reich als ehemaliger Vorstand der Gesellschaft diese im Besitz habe.



Sowohl dem vorläufigen Insolvenzverwalter wie auch dem ehemaligen Vorstand Herr

Mindermann und dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Herr Bake war die

Adresse bekannt, an der die Edelmetalle eingelagert sind.



Weder von Herrn Ralf Bake noch vom Vorstand Herr Mindermann oder von dem

Insolvenzverwalter wurden Bemühungen unternommen, die Edelmetalle vor Ort in

Empfang zu nehmen.



Der NAV zum 14.12.2016 beträgt ca. EUR 1,08 je Aktie der Kremlin AG.



In dem NAV sind die möglichen Schadenersatzansprüche aus der

Verleumdungskampagne noch nicht berücksichtigt.



Der NAV würde sicherlich höher liegen, wenn das angedrohte Zwangsgeld der BaFin

in Höhe von EUR 140.000 nicht bezahlt werden müsste, bzw. wenn es der

Gesellschaft gelingt, die angedrohten Rechtsstreitigkeiten und

Schadenersatzansprüche in Höhe von EUR 150.000 zu reduzieren.



Sowohl für das Zwangsgeld in Höhe von EUR 140.000 wie auch die angekündigten

oder bereits anhängigen Verfahren in Höhe von EUR 150.000 trägt der ehemalige

Vorstand Mindermann zusammen mit dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Bake

die Verantwortung.



Sobald die genaue Schadenshöhe feststeht, werden wir gegen den ehemaligen

Vorstand, den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Bake sowie das ehemalige

Aufsichtsratsmitglied Deibert die entstandenen Schäden entsprechend geltend

machen und Klage einreichen.



