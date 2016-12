ISRA VISION AG: ISRA im Geschäftsjahr 2015/2016 mit hohen Zuwachsraten - Steigerungen in Umsatz und EBT übertreffen Prognose

ISRA VISION AG: Geschäftsjahr 2015/2016 - Starkes, zweistelliges Wachstum im Gesamtjahr: Umsatz +15%, EBT +15%

- Umsatz bei 128,8 Millionen Euro, plus 15% (GJ 14/15: 112,2 Millionen Euro) - EBT bei 25,2 Millionen Euro, plus 15% (GJ 14/15: 21,8 Millionen Euro) - Weiterhin starkes Margenniveau zur Gesamtleistung [zum Umsatz]: - EBITDA-Marge bei 26% [29%] (GJ 14/15: 26%); plus 16% - EBIT-Marge bei 18% [20%] (GJ 14/15: 18%); plus 13% - EBT-Marge bei 18% [20%] (GJ 14/15: 18%); plus 15% - Gross-Marge zur Gesamtleistung weiter auf hohem Niveau von 61% (GJ 14/15: 61%); zum Umsatz bei 56% (GJ 14/15: 56%) - Nachhaltige Verbesserung des operativen Cash-Flows auf 34,3 Millionen Euro (GJ 14/15: 12,2 Millionen Euro) - Netto-Verschuldung zum Stichtag deutlich um 15,9 Millionen Euro reduziert - Hoher Auftragsbestand von aktuell über 85 Millionen Euro brutto (VJ: 82 Millionen Euro brutto) - Umsatzbeiträge im Servicebereich weiter gestiegen - Ergebnis je Aktie (EPS) plus 18% bei 4,01 Euro (GJ 14/15: 3,39 Euro)

Die ISRA VISION AG (ISIN: 0005488100), eines der globalen Top-Unternehmen für die industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) sowie weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien und in 3D Machine Vision Anwendungen, hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2015/2016 - nach geprüften, aber noch nicht testierten Zahlen - das prognostizierte Jahresziel eines Umsatzwachstums im niedrig zweistelligen Prozentbereich übertroffen. Das Unternehmen setzt die dynamische Entwicklung der vorangegangenen Quartale auch im vierten Quartal fort und erzielt eine Steigerung des Gesamtjahresumsatzes um 15 Prozent auf 128,8 Millionen Euro (GJ 14/15: 112,2 Millionen Euro). Das Ergebnis wurde insbesondere von dem traditionell starken Q4 mit einem Umsatzplus von 24 Prozent auf 44,6 Millionen Euro (GJ 14/15: 35,9 Millionen Euro) getrieben. Das EBT steigt um 15 Prozent auf 25,2 Millionen Euro (GJ 14/15: 21,8 Millionen Euro), was einer Verbesserung der EBT-Marge zum Umsatz um einen Prozentpunkt auf 20 Prozent (GJ 14/15: 19%) entspricht. Zur Gesamtleistung liegt sie wie im Vorjahr bei 18 Prozent (GJ 14/15: 18%). ISRA beweist damit erneut ihre nachhaltig profitable Entwicklung infolge der anhaltenden Maßnahmen zur Umsatz- und Effizienzsteigerung sowie Ergebnissicherung. Mit dem auf 34,3 Millionen Euro gestiegenen Cash-Flow (GJ 14/15: 12,2 Millionen Euro), der starken Eigenkapitalquote von 60 Prozent (GJ 14/15: 56%) und den freien Kreditlinien ist das Unternehmen zudem optimal auf die Fortsetzung seines Wachstumskurses vorbereitet. Das Ergebnis je Aktie nach Steuern (EPS) erhöht sich auf 4,01 Euro (GJ 14/15: 3,39 Euro).

Die hohe Profitabilität der vorangegangenen Quartale wurde auch im letzten Quartal 2015/2016 ausgebaut. Mit einer Steigerung von 16 Prozent auf 37,7 Millionen Euro liegt das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) deutlich über dem Vorjahreswert (GJ 14/15: 32,4 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 26 Prozent zur Gesamtleistung (GJ 14/15: 26%) und 29 Prozent zum Umsatz (GJ 14/15: 29%). Das EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) steigt um 13 Prozent auf 25,6 Millionen Euro (GJ 14/15: 22,6 Millionen Euro), die EBIT-Marge erreicht 18 Prozent zur Gesamtleistung (GJ 14/15: 18%) und 20 Prozent zum Umsatz (GJ 14/15: 20%). Eine weitere wichtige Kenngröße zur Unternehmenssteuerung, das EBT (Gewinn vor Steuern), verbessert sich um 15 Prozent auf 25,2 Millionen Euro (GJ 14/15: 21,8 Millionen Euro), was einer um einen Prozentpunkt gesteigerten EBT-Marge von 20 Prozent zum Umsatz (GJ 14/15: 19%) entspricht. Zur Gesamtleistung liegt sie erneut bei 18 Prozent (GJ 14/15: 18%). Die Gross Marge (Gesamtleistung abzüglich Material- und Personalaufwand der Produktion und Engineering) ist wieder auf dem hohen Niveau von 61 Prozent zur Gesamtleistung (GJ 14/15: 61%) und 56 Prozent zum Umsatz (GJ 14/15: 56%).

Aufgrund des umsatzstarken letzten Quartals erhöhen sich die Vorräte, jedoch unterproportional zum Umsatz, auf 33,7 Millionen Euro (30. September 2015: 30,7 Millionen Euro). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf 88,5 Millionen Euro (30. September 2015: 86,8 Millionen Euro). Darin enthalten sind bereits in Rechnung gestellte Systemlieferungen in Höhe von 38,7 Millionen Euro (30. September 2015: 32,1 Millionen Euro) sowie nach der POC-Methode (Percentage of Completion-Methode) angesetzte Forderungen in Höhe von 49,9 Millionen Euro, die planmäßig um 4,8 Millionen Euro gesenkt wurden (30. September 2015: 54,7 Millionen Euro). Zum Ende des Geschäftsjahres erreicht ISRA eine starke Reduzierung der Nettoverschuldung um 15,9 Millionen auf 19,0 Millionen Euro (30. September 2015: 34,9 Millionen Euro). Auch die in den vergangenen Quartalen eingeleiteten Maßnahmen zur Optimierung des Cash-Flows greifen und führen zu einer deutlichen Verbesserung des operativen Cash-Flows auf 34,3 Millionen Euro (GJ 14/15: 12,2 Millionen Euro). Nach Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten in Höhe von 14,1 Millionen Euro (GJ 14/15: 3,6 Millionen Euro) und Gewinnausschüttungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro (GJ 14/15: 1,7 Millionen Euro) beläuft sich der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit auf -16,4 Millionen Euro (GJ 14/15: 7,9 Millionen Euro). Damit zeigt ISRA, wie auch in den vergangenen Quartalen, wieder nachhaltige Verbesserungen bei der Steigerung der Liquidität. Nach Ausgaben für Sachanlagen und Produktinnovationen in Höhe von 15,6 Millionen Euro (GJ 14/15: 16,6 Millionen Euro), beträgt der Netto Cash-Flow zum Stichtag 1,8 Millionen Euro (GJ 14/15: 3,9 Millionen Euro).

Die breite regionale Aufstellung und Diversifikation über verschiedene Märkte hat sich auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2015/2016 wieder als erfolgreiche Strategie bestätigt. Das stärkste Wachstum zeigen die asiatischen Märkte, die insbesondere durch die hohe Nachfrage in China, Korea und Taiwan den Anteil Asiens am Gesamtumsatz auf über 40 Prozent erhöhen. Die Umsätze in Europa entwickeln sich nach einem guten ersten Halbjahr weiter positiv mit zweistelligen Zuwachsraten bei den Auftragseingängen. Die Region Nord-und Südamerika trägt mit einem ähnlich hohen Beitrag wie im Vorjahr zum Ergebnis bei. Mit über 25 Standorten weltweit zählt ISRA zu den global am breitesten aufgestellten Anbietern ihrer Branche. Im Geschäftsjahr 2015/2016 hat das Unternehmen mit den Standorten in Teheran (Iran) und Querétaro (Mexiko) neue regionale Märkte adressiert. Die Ausweitung der globalen Aufstellung, um kontinuierlich weitere Marktpotentiale zu erschließen, ist ein fester Bestandteil von ISRAs Zukunftsstrategie und bildet einen zentralen Treiber für zusätzliches Wachstum.

Neben der Diversifikation über verschiedene Regionen zeigt auch die intensivierte Kundenansprache in beiden Segmenten Surface Vision und Industrial Automation effektive Wirkung. Getrieben von Produktinnovationen und durch erfolgreiche Teilnahmen an führenden Branchenmessen haben beide Segmente das Geschäftsjahr 2015/2016 mit zweistelligem Wachstum abgeschlossen. Die erfreulichen Entwicklungen fast aller Kundenindustrien im Segment Surface Vision haben dazu beigetragen, das Segmentergebnis um 14 Prozent auf 97,7 Millionen Euro Umsatz zu steigern (GJ 14/15: 85,6 Millionen Euro). Das EBIT erhöht sich um 13 Prozent auf 19,4 Millionen Euro (GJ 14/15: 17,2 Millionen Euro), die EBIT-Marge erreicht 18 Prozent zur Gesamtleistung (GJ 14/15: 18%). Wie auch in den vorangegangenen Quartalen zählt der Solarbereich zu einem der stärksten Wachstumstreiber. Das hohe Interesse an Lösungen zur Qualitätssicherung von neuartigen Zelldesigns förderte die Nachfrage insbesondere auf den asiatischen Märkten, u.a. in Korea, China und Taiwan. In der Kundenindustrie Glas hat der Ausbau des Portfolios wie geplant neue Umsatzimpulse generiert, die sich auch zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 2016/2017 fortsetzen. Ebenso zeigen die Geschäfte mit Kunden aus der Plastikindustrie eine ungebrochene Auftragseingangsdynamik und tragen, zusätzlich getrieben von Produkterweiterungen zur Inspektion von optischen Folieneigenschaften, stark zum Gesamtergebnis bei. Nach einer verhaltenen Dynamik im letzten Halbjahr sollen Innovationen im Bereich dreidimensionaler Qualitätsinspektion sowie intensive Marketing-und Vertriebsaktivitäten die Umsätze in der Metallbranche künftig antreiben. Der Bereich Druck ist nach der erfolgreichen Integration der Vision Experts GmbH und der Verstärkung des Managements strategisch gut aufgestellt und profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach dem erweiterten Lösungsportfolio für Druckerzeugnisse. In der Papierindustrie entwickeln sich die Geschäftsaussichten nach intensivierten Vertriebstätigkeiten positiv. Im Bereich Spezialpapier steht die Ausweitung des Portfolios für Anwendungen im Hochsicherheitsdruck für zukünftiges Wachstum weiter im strategischen Fokus. Der neue Bereich Halbleiter ist nach den ersten Bestellungen in Europa weiterhin stark in der Markteinführungsphase, ein weiterer Folgeauftrag des Erstkunden steht in Kürze zur Auslieferung nach Asien bereit. ISRAs Serviceumsätze erzielten im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatzanteil von über 13 Prozent. Das Management plant diesen Anteil durch eine proaktive Servicestrategie und den Ausbau des Portfolios deutlich zu erhöhen.

Das Segment Industrial Automation, zu dessen Kundenbasis insbesondere internationale Premiumautomobilhersteller zählen, erzielt im Gesamtjahr eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent auf 31,1 Millionen Euro (GJ 14/15: 26,6 Millionen Euro). Das EBIT des Segments erhöht sich um 16 Prozent auf 6,2 Millionen Euro (GJ 14/15: 5,3 Millionen Euro), was einer EBIT-Marge zur Gesamtleistung von 18 Prozent entspricht (GJ 14/15: 19%). Angetrieben wurde das Wachstum maßgeblich durch den starken Anstieg der Umsätze mit international führenden Automobilherstellern, die ein anhaltend hohes Interesse an innovativen Lösungen der 3D Technologien in der Produktionslinie sowie an komplexen Applikationen wie der Lackinspektion von Fahrzeugen zeigen.

Das Unternehmen verfolgt seine Wachstumsziele durch den weiteren, gezielten Ausbau des Kerngeschäfts - insbesondere getrieben durch eine starke, zukunftsorientierte Innovationspipeline - sowie Akquisitionen. Im Mittelpunkt der Akquisitionsaktivitäten stehen Zielunternehmen, die ISRAs Technologieführerschaft, Marktposition oder die Expansion in neue Märkte nachhaltig voranbringen. Das Unternehmen analysiert fortlaufend mögliche Übernahmeziele und plant bei positivem Prüfergebnis den Abschluss eines Projektes für das Geschäftsjahr 2016/2017.

Mit einem erneut hohen Auftragsbestand von aktuell über 85 Millionen Euro brutto (VJ: 82 Millionen Euro brutto) ist ISRA gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. In 2016/2017 plant das Unternehmen mit einem weiteren Umsatzwachstum im niedrig zweistelligen Prozentbereich sowie der Sicherung der Margen bzw. dem Ausbau der Profitabilität. Daneben soll die Erschließung neuer Potentiale im Bereich Industrie 4.0 durch den Fokus auf eine neue Produktgeneration von intelligenten Smart Factory Automation Sensoren vorangetrieben werden. Zusammen mit der Weiterentwicklung des Softwaretools für Produktionsmanagement "EPROMI" bilden diese Aktivitäten die Basis für zukünftige Umsatzpotentiale. Die Optimierung von operativer Produktivität sowie die kontinuierliche Cash-Flow und Working Capital Verbesserung stehen weiterhin im strategischen Fokus des Managements. Einen detaillierten Jahresausblick für das aktuelle Geschäftsjahr wird ISRA im Februar 2017 bekanntgeben. Die Ziele des Unternehmens bleiben darauf ausgerichtet, diversifiziert über Branchen und Regionen zu wachsen und mittelfristig die Umsatzmarke jenseits der 150 Millionen Euro zu überschreiten. Für das Geschäftsjahr 2015/2016 beabsichtigt ISRA die Fortsetzung der nachhaltigen Dividendenpolitik mit einer Ausschüttung in ähnlicher Höhe des Vorjahres.

