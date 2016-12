Sino-German United AG: Gründung einer Tochtergesellschaft mit 100% Beteiligung in China

15.12.2016 - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

15. Dezember 2016 - Die Sino-German United AG (WKN SGU888, ISIN DE000SGU8886) gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat am 15. Dezember 2016 einstimmig beschlossen haben, für das vierte Quartal 2016 mit einem anfänglichen Investmentkapital in Höhe von 1 Million Euro eine Tochtergesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firmierung "Pebbles Investment Management (Qingdao) Co., Ltd." mit Sitz in China zu gründen. Der genannte Betrag wird ausschließlich für Zwecke der Gründung verwendet werden. Sino-German United AG wird an der Gesellschaft eine 100-prozentige Beteiligung halten. Die neue Gesellschaft wird die erste Tochtergesellschaft der Sino-German United AG sein. Für die Personen des Vorstands sind LI Lei, YU Hao und LIU Dechao vorgesehen. Die Tochtergesellschaft soll ihre Aktivitäten im Jahr 2017 aufnehmen. Die geplanten wesentlichen Geschäftsbereiche sind die Organisation von sportlichen Austauschaktivitäten und Kulturveranstaltungen, die Vermietung von Sportausstattungen sowie die Erbringung von Beratungsleistungen. Die Gründung der Tochtergesellschaft führt zu einer weiteren Intensivierung der Geschäftstätigkeit und ist eine wichtige Maßnahme für die Umsetzung der Entwicklungsstrategie der Sino-German United Aktiengesellschaft.

Weitere Informationen über Sino-German United AG finden Sie unter: www.sgu-ag.de.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sino-German United AG Maximilianstraße 54 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 2388 6846 Fax: +49 89 2388 6848 E-Mail: info@sgu-ag.de Internet: www.sgu-ag.de ISIN: DE000SGU8886 WKN: SGU888

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

