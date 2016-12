Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Marburg (pta042/15.12.2016/18:10) - * Verkaufsverhandlungen beendet

* Künftiger Verkauf des Windparks bleibt möglich

* Planmäßige Inbetriebnahme des Windparks erfolgt im Januar 2017

* Ausbleibender Ergebnisbeitrag in 2016 wird durch zukünftige Erträge deutlich

überkompensiert



Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) verfolgt im Segment Erneuerbare Energien

u. a. die Strategie, errichtete oder kurz vor der Errichtung stehende

Windenergieanlagen grundsätzlich zu veräußern, sofern der Verkauf aus

Ertragsgesichtspunkten wirtschaftlicher ist, als der Betrieb des Windparks im

Bestand. Im Quartalsbericht III/2016 hat die 3U darüber informiert, dass aktuell

über den Verkauf des Windparks Schlenzer, bestehend aus zwei Windenergieanlagen

mit jeweils einer Nennleistung von 2,75 MW, mit interessierten Parteien

Sondierungsgespräche geführt werden. Zuletzt wurden zwischen der 3U ENERGY PE

GmbH, die das Windparkprojekt geplant und entwickelt hat, und einem

Verhandlungspartner auf Basis eines marktüblichen Kaufpreises konkrete

Verkaufsverhandlungen geführt.



Vorstand und Aufsichtsrat haben heute entschieden, den aktuellen Verkaufsprozess

für den Windpark zu beenden, da die geforderten Vertragskonditionen eine

Veräußerung des Windparks auf Basis der dargelegten Strategie nicht

sinnvoll erscheinen lassen. Ein künftiger Verkauf des Windparks bleibt weiterhin

möglich.



Die 3U ENERGY PE GmbH wird die Errichtung des Windparks in Kürze

abschließen, so dass die Inbetriebnahme unverändert Anfang Januar 2017

erfolgen wird.



Die getroffene Entscheidung hat wie angekündigt einen entsprechenden Einfluss

auf die Konzernkennzahlen des laufenden Geschäftsjahres der 3U HOLDING AG. So

werden die wesentlichen Ergebnis-Zielgrößen aller Voraussicht nach nur die

untere Grenze der bisher kommunizierten Bandbreiten erreichen:



Geschäftsjahr 2016 Erwartung bisher Erwartung aktuell

Umsatz (in EUR Mio.) 44 - 51 ca. 44

EBITDA (in EUR Mio.) 5,0 - 8,0 ca. 4,5

Ergebnis (in EUR Mio.) 0,5 - 2,5 ca. 0,5

Sollte der Windpark Schlenzer dauerhaft in eigener Verantwortung betrieben

werden, so würde der in 2016 nicht realisierte Ergebnisbeitrag durch zukünftige

Erträge deutlich überkompensiert werden.



Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2017 wird im ersten Quartal 2017

bekanntgegeben.



