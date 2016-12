IRW-PRESS: Skyharbour Resources Ltd.: Skyharbour gibt verbindliches Termsheet für eine Option auf eine 70-Prozent-Beteiligung an einem Teilbereich des Uranprojekts Preston für einen Preis von bis zu 8 Millionen $ bekannt

Skyharbour gibt verbindliches Termsheet für eine Option auf eine 70-Prozent-Beteiligung an einem Teilbereich des Uranprojekts Preston für einen Preis von bis zu 8 Millionen $ bekannt

15. Dezember 2016, Vancouver, BC - Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) (OTCQB: SYHBF) (Frankfurt: SC1N) (das Unternehmen) freut sich, gemeinsam mit Clean Commodities Corp. (Clean Commodities) (TSX-V: CLE), seinem Partner für das Uranprojekt Preston, die Unterzeichnung eines verbindlichen Termsheets (das Termsheet) mit einem Uranunternehmen (der Partner) bekannt zu geben. Gemäß dem Termsheet werden die Parteien eine definitive Optionsvereinbarung aushandeln, welcher zufolge - sollte eine solche Vereinbarung bis zum 15. März 2017 abgeschlossen werden - der Partner eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 70 % an einem Teilbereich des Uranprojekts Preston (der Teilbereich des Projekts) erhält. Im Gegenzug wäre der Partner verpflichtet, bis zu 8 Millionen CAD für Barzahlungen an das Unternehmen und Clean Commodities sowie für beschleunigte Explorationsprogramme aufzuwenden. Lageplan der Claims im Uranprojekt Preston: http://skyharbourltd.com/_resources/maps/SYH_Patterson_Lake_Area_Promo_20161212_blue_hi_res.pdf

Jordan Trimble, President und CEO von Skyharbour, sagte dazu: Wir freuen uns ungemein über die Chance, die Erschließung des zentralen Bereichs des Uranprojekts Preston mit einem neuen Partner in Angriff zu nehmen. Das Projekt Preston ist ein strategisches Konzessionsgebiet mit distriktweiter Bedeutung, das umfassendes robustes Explorationspotenzial bietet. Es befindet sich in der Nähe der jüngsten hochgradigen Entdeckungen im Gebiet Patterson Lake: der Lagerstätte Arrow von NexGen, der Lagerstätte Triple R von Fission und der Entdeckung Spitfire. Der Abschluss dieses Termsheets ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, das sich durch gezielte Mineralexploration sowie die Anwendung eines Projektgenerierungsmodells und den damit verbundenen strategischen Partnerschaften auf die Schaffung von Mehrwert in seinen Projekten im Athabasca-Basin konzentriert.

Wichtigste Punkte des verbindlichen Termsheets:

- Im Termsheet sind die allgemeinen Bedingungen einer potenziellen definitiven Vereinbarung festgehalten, welcher zufolge der Partner eine Beteiligung von bis zu 70 % an einem Teilbereich des Projekts Preston - 52.428 Hektar der Gesamtfläche von 121.148 Hektar - erwerben kann, indem er im Laufe von sechs Jahren insgesamt 8 Millionen CAD - bestehend aus 7.300.000 CAD für Explorationsprogramme und 700.000 CAD in Form von Barzahlungen - für das Projekt aufwendet. - Bei vollständiger Umsetzung der Vereinbarung würde ein Joint-Venture gegründet werden, an dem der Partner zu 70 % beteiligt ist. Der verbleibende Anteil von 30 % würde gleichmäßig auf Skyharbour und auf Clean Commodities entfallen. - Skyharbour und Clean Commodities wären weiterhin im Besitz (50 %/50 %) des Rests des Uranprojekts Preston, der Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 68.720 Hektar umfasst, die an den unter Option stehenden Teilbereich des Projekts grenzen. - Das Uranprojekt Preston umfasst das größte alleinstehende Konzessionsgebiet in der Region Patterson Lake und erstreckt sich aktuell über 121.148 Hektar. Das Projekt befindet sich in günstiger Lage unweit der hochgradigen Lagerstätte Arrow im von Nex Gen Energy Ltd. betriebenen Konzessionsgebiet Rook-1 und der Lagerstätte Triple R im Projekt PLS von Fission Uranium Corp.

Lageplan des Urankonzessionsgebiets Preston und der regionalen Explorationskorridore: http://skyharbourltd.com/_resources/SYH_Regional_Corridors.jpg

Das bedeutende Potenzial des westlichen Athabasca-Beckens wird anhand der jüngsten Entdeckungen in dieser Region durch NexGen Energy Ltd. (Arrow), Fission Uranium Corp. (Triple R) und ein Joint-Venture zwischen Cameco Corporation, AREVA Resources Canada Inc. und Purepoint Uranium Group Inc. (Spitfire) verdeutlicht. Das Unternehmen hat durch seine Beteiligung am Western Athabasca Syndicate und dem Uranprojekt Preston seit 2013 an einem großflächigen, regionalen Explorationsprogramm in dem relativ unerforschten südwestlichen Bereich des Athabasca-Beckens mitgewirkt. Bislang wurden mehr als 4,7 Millionen CAD in die Exploration des Uranprojekts Preston investiert, unter anderem in gravimetrische Bodenuntersuchungen, elektromagnetische und magnetische Flug- und Bodenmessungen, Radonmessungen, die Analyse von Erd-, Schlamm- und Seeablagerungsproben, biogeochemische Tests und geologische Kartierungen sowie zwei Bohrerkundungsprogramme. Durch diesen systematischen, mehrphasigen Explorationsansatz, mit dem sich das Unternehmen eine umfassende geologische Datenbank für das Projektgebiet aufgebaut hat, konnten fünfzehn vorrangige Bohrzielgebiete in Verbindung mit sechs höffigen Explorationskorridoren abgegrenzt werden.

Das Termsheet wurde am 14. Dezember 2016 von allen beteiligten Parteien unterzeichnet und gilt als Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (Arms Length Transaction). Es wurden keine Finders Fees ausgezahlt.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden in Übereinstimmung mit den in National Instrument 43-101 festgelegten in Kanada geltenden behördlichen Vorschriften erstellt und von Richard Kusmirski (P.Geo., M.Sc.), leitender Fachberater und ein Director von Skyharbour, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger geprüft und genehmigt.

Über Skyharbour Resources Ltd.

Skyharbour besitzt ein umfassendes Portfolio an Uran- und Thoriumexplorationsprojekten im kanadischen Athabasca-Becken und befindet sich in einer günstigen Lage, um angesichts fünf bohrbereiter Projekte vom sich erholenden Uranmarkt zu profitieren. Im Juli 2016 erwarb Skyharbour eine Option von Denison Mines auf den Erwerb von 100 Prozent des Uranprojektes Moore Lake, das 20 Kilometer östlich des Projektes Wheeler River von Denison und 39 Kilometer südlich der Mine McArthur River von Cameco liegt. Moore Lake ist ein Uranexplorations-Konzessionsgebiet in fortgeschrittenem Stadium mit historischen Explorationen im Wert von über 30 Millionen Dollar, 370 Diamantbohrlöchern und einer hochgradigen Uranzone, die als Zone Maverick bekannt ist und Bohrergebnisse einschließlich 4,03 Prozent eU3O8 auf zehn Metern in einer vertikalen Tiefe von 265 Metern lieferte. Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Uranprojekt Falcon Point (vormals Way Lake) an der Ostseite des Beckens, welches eine abgeleitete Ressource gemäß NI 43-101 von insgesamt 7,0 Millionen Pfund U3O8 (0,03 Prozent) und 5,3 Millionen Pfund ThO2 (0,023 Prozent) beherbergt. Das Projekt beherbergt auch ein hochgradiges Vorkommen an der Oberfläche mit bis zu 68 Prozent U3O8 in Schürfproben von einem massiven Pechblendenerzgang, dessen Quelle noch entdeckt werden muss. Skyharbour besitzt eine 50-Prozent-Beteiligung am umfassenden, aus geologischer Sicht vielversprechenden Uranprojekt Preston in der Nähe der Lagerstätten Triple R von Fission Uranium und Arrow von NexGen Energy. Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Uranprojekt Mann Lake an der Ostseite des Beckens befindet sich in einer strategisch günstigen Lage neben dem von Cameco betriebenen Mann-Lake-Joint-Venture, wo kürzlich eine hochgradige Uranmineralisierung entdeckt wurde. Ziel von Skyharbour ist es, den Unternehmenswert durch neue Mineralentdeckungen, starke und nachhaltige Partnerschaften und die weitere Erschließung von Explorationsprojekten in geopolitisch vorteilhaften Rechtssystemen zu optimieren.

Lageplan der Uranprojekte von Skyharbour im Athabasca-Becken: http://skyharbourltd.com/_resources/SYH_Landpackage_2014.jpg

Weitere Informationen über Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.skyharbourltd.com.

SKYHARBOUR RESOURCES LTD.

Jordan Trimble

Jordan Trimble President und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte mich oder:

Nick Findler- Corporate Development and Communications Skyharbour Resources Ltd. Tel: 604-687-3850 Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei) Fax: 604-687-3119 E-Mail: info@skyharbourltd.com www.skyharbourltd.com Suite 1610 - 777 Dunsmuir Street Vancouver, BC, Kanada, V7Y 1K4

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38438 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38438&tr=1

