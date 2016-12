Der US-Automobilkonzern General Motors (GM) will selbstfahrende Autos ab sofort auch auf öffentlichen Straßen in Michigan testen. Dieser Bundesstaat hatte in der vorigen Woche gesetzliche Grundlagen für den Betrieb solcher Fahrzeuge geschaffen. GM führt entsprechende Tests bereits punktuell in Kalifornien und Arizona durch; in Michigan können auch die Winter-Fahreigenschaften ausgetestet werden.



Bisher werden für die Versuche aufgerüstete Elektrofahrzeuge der Reihe Chevy Bolt genutzt. Mit dem Bau der nächsten Generation selbstfahrender Autos will General Motors Anfang 2017 beginnen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info