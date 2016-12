Die JDC Group AG sei nach Darstellung von GBC in den ersten drei Quartalen etwas unter den Erwartungen geblieben, befinde sich aber grundsätzlich weiter auf einem intakten Wachstumskurs. Vor diesem Hintergrund haben die GBC-Analysten ihre Schätzungen zwar reduziert, trauen dem Unternehmen aber dennoch ein hohes Potenzial zu, das auch in dem deutlich über dem aktuellen Kurs liegenden Kursziel zum Ausdruck kommt.

In den ersten neun Monaten 2016 weise die JDC Group AG eine gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufige Umsatzentwicklung auf 54,74 Mio. Euro (VJ: 55,59 Mio. Euro) auf, die laut GBC in einer temporären und außerhalb der JDC-Einflusssphäre liegenden Umsatzschwäche mit dem Kunden "Ertrag & Sicherheit", dem größten Kunden in Österreich, sowie in den fehlenden Umsatzimpulsen aus dem Vertrieb von Investment Fonds, welcher weiterhin von einer kundenseitigen Zurückhaltung geprägt sei, begründet liege. Damit sei die Umsatzentwicklung ebenso wie die EBITDA-Verbesserung von 0,4 auf 0,7 Mio. Euro unter den Erwartungen von GBC ausgefallen.

Die Analysten gehen zwar davon aus, dass für das laufende vierte Quartal, welches typischerweise das umsatz- und ergebnisstärkste Quartal des JDC-Geschäftsjahres sei, mit einer signifikanten Dynamik der operativen Entwicklung zu rechnen sei, haben aber dennoch ihre Gesamtjahresprognose für den Umsatz von bisher 91,28 auf 82,07 Mio. Euro reduziert. Auch die Schätzungen für die Folgejahre habe GBC etwas abgesenkt, sehe den grundsätzlichen Wachstumstrend bei der JDC Group aber weiter als intakt an. Die Gesellschaft habe mittlerweile beim Kundenbestand eine Größenordnung erreicht, die es ermögliche, von der derzeit vorherrschenden Marktkonsolidierung zu profitieren. Die Kombination mit der von der Gesellschaft selbst entwickelten und in diesem Jahr auf den Markt eingeführten Fintech-Lösung "allesmeins" sei nach Auffassung von GBC besonders attraktiv, da sie einen deutlichen Anstieg der Vertragsdichte je Kunde ermögliche.

Auf Basis der reduzierten Prognosen haben die Analysten im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert von 8,40 Euro (bisher: 9,00 Euro) je Aktie ermittelt und vor diesem Hintergrund das Rating "Kaufen" bestätigt.

