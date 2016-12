Die Analysten von GBC sehen sich nach der Vorlage der Neunmonatszahlen durch die HAEMATO AG in ihren Erwartungen wie auch in der Einschätzung des Unternehmens bestätigt. Dementsprechend hat das Researchhaus seine Schätzungen, sein Kursziel wie auch das Rating unverändert gelassen.

Mit einem starken Umsatzwachstum in Höhe von 31,6 Prozent auf 213,10 Mio. Euro (9M 2015: 161,99 Mio. Euro) sei es der HAEMATO AG in den ersten neun Monaten 2016 erneut gelungen, eine Rekordmarke zu setzen. Die im Rahmen der Erwartungen von GBC liegende Umsatzdynamik basiere primär auf einer weiterhin hohen Nachfrage nach kostengünstigen Arzneimitteln, vor dem Hintergrund der Einsparbemühungen der Krankenkassen sowie einer demografisch bedingten höheren Nachfrage nach Medikamenten. Zugleich sei die HAEMATO AG im Vorjahreszeitraum von einer temporären Verschärfung der Importvorschriften betroffen gewesen, was den Vergleich zu Gunsten des laufenden Jahres beeinflusse.

Vor diesem Hintergrund der bereits erreichten Zahlen schätzen die GBC-Analysten, dass ihre Umsatzprognose in Höhe von 287,16 Mio. Euro gut erreichbar sei. Auch der Wachstumskurs für die kommenden Geschäftsjahre sei als intakt einzustufen. Unverändert rechne das Researchhaus für die kommenden Geschäftsjahre mit Wachstumsraten in Höhe von jeweils 11,5 Prozent, wodurch die Gesellschaft bereits in 2017 die 300 Mio. Euro-Umsatzmarke deutlich übertreffen sollte.

Analog zum deutlichen Umsatzanstieg habe sich in den ersten neun Monaten 2016 auch das Nachsteuerergebnis deutlich (um 47,2 Prozent auf 6,61 Mio. Euro) verbessert und liege damit im Rahmen der Erwartungen von GBC.

Vor dem Hintergrund der unveränderten Prognosen hat GBC aus seinem DCF-Bewertungsmodell das unveränderte Kursziel in Höhe von 7,45 Euro je Aktie ermittelt und vergibt auf dieser Basis weiterhin das Rating "Kaufen".

