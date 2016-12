Deutsche Rohstoff AG: Cub Creek veröffentlicht erste Produktionsdaten aus neuen Bohrungen

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Cub Creek veröffentlicht erste Produktionsdaten aus neuen Bohrungen

16.12.2016 / 12:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Deutsche Rohstoff: Cub Creek veröffentlicht erste Produktionsdaten aus neuen Bohrungen 3.578 BoE pro Tag/Produktionskapazität noch nicht vollständig ausgeschöpft

Mannheim. Cub Creek Energy, 80%ige Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff AG, hat seit der ersten Reinigung und Entwässerung aller Bohrungen am 28. November aus allen neuen Bohrungen vom Vail-Bohrplatz durchschnittlich 3.578 BoE (Barrel Ölequivalent) am Tag produziert. Davon entfallen 3.077 Barrel pro Tag auf Erdöl, der Rest auf Erdgas und Kondensate. Die Ölproduktion liegt damit leicht über den Erwartungen.

Die tatsächliche Produktionskapazität der Bohrungen liegt jedoch höher. Bislang konnten die Bohrungen nicht voll produzieren, da aufgrund eines höher als üblichen Drucks in der Gaspipeline, in die Cub Creek einspeist, alle Bohrungen nur mit verminderter Rate sowohl Öl als auch Gas fördern können. Cub Creek hat in der Zwischenzeit die einzelnen Bohrungen auf ihre maximale Produktionskapazität getestet. Die Ergebnisse lassen eine höhere Förderung als bislang realisiert und damit auch eine höhere förderbare Reserve erwarten. Die gegenwärtige Situation führt dazu, dass zwar die anfängliche Produktion niedriger ist als es dem normalen Verlauf entspricht, dafür aber voraussichtlich länger auf höherem Niveau verbleibt.

Bob Gardner, CEO von Cub Creek Energy, sagte: "Wir sind mit der Anfangsproduktion der Vail-Bohrungen zufrieden. Trotz der Probleme mit dem Pipelinedruck produzieren sie im Rahmen der Erwartungen. Es handelt sich in jedem Fall um sehr rentable Bohrungen."

Mannheim, 16. Dezember 2016

