Das Analysehaus Warburg Research hat Rocket Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Lieferservice Delivery Hero, an dem die Startup-Schmiede beteiligt ist, habe sein Großbritannien-Geschäft zu einem attraktiven Preis an den dortigen Konkurrenten Just Eat verkauft, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer Studie vom Freitag./gl/ajx

AFA0028 2016-12-16/12:55

ISIN: DE000A12UKK6