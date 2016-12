von Carsten Englert Grundsätzlich ist eine Zinserhöhung nicht so gut für Rohstoffpreise. Allerdings hält sich das Ausmaß der Leitzinsanhebung in den USA wie erhofft in Grenzen. Gleichzeitig zeigt die Straffung der geldpolitischen Zügel, dass die Weltwirtschaft weiter auf dem Weg der Normalisierung ist. Das wiederum ist gut für den Rohstoffpreis, da es tendenziell steigende realwirtschaftliche Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...