Liebe Leser,

AT&S konnte im 1. Halbjahr an den Rekordumsatz aus dem Vorjahr anknüpfen und erlöste 386,5 Mio €. Die Nachfrage der Kunden ist noch deutlich höher. AT&S könnte mehr Aufträge annehmen, wenn größere Kapazitäten zur Verfügung stünden. Deshalb errichtet der Konzern derzeit in China zwei neue Werke. Das 1. Werk ist bereits seit knapp einem Jahr in Betrieb. Allerdings verläuft die Anlaufphase langsamer als gedacht. Die Optimierung der Produktion für die hochkomplexen IC-Substrate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...