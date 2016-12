DOW: Gipfelluft!

(Markt-)Technische Analyse des Dow Jones innerhalb der Handelswoche 50.2016 Der große Aufwärtstrend im Dow-Jones (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf in beiden Charts) ist voll intakt und befindet sich innerhalb seiner Bewegungsphase, die nun deutlich fortgeschritten ist und kurz vor der 20000er-Marke ins Wochenende ging.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Die gut zu sehende Ausdehnung des Trends lässt die Wahrscheinlichkeit auf das Einsetzen einer Korrektur mit jedem weiteren Punkteanstieg steigen.

Durch die Ausformung einer Keilformation (siehe Tages-Chart), die als ein Trendfortsetzungssignal innerhalb der technischen Analyse bekannt ist, besteht die Chance, dass die Kurse nochmals nach Norden ansteigen.

Beim Erreichen der 20.000er wird es um so interessanter, wie sich die Preise bei einem solchen Szenario verhalten. Kommt es zu nachhaltigen Kursschüben, die nicht mehr unter die 20.000 fallen, könnten durchaus nochmals neue Höchststände erreicht werden.

Durch die Fortgeschrittenheit der Trendbewegung besteht jedoch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die 20.000er-Marke zwar erreicht werden, aber der Dow sich nicht nachhaltig darüber halten kann. Umkehrkerzen an einer solchen Stelle wären eine recht häufig anzutreffende Kursausformung, die auf das Einsetzen einer kurz- bis mittelfristigen Korrektur hindeuten könnten.

Ist dies der Fall wäre die Tiefe und die Breite der Korrektur genau beobachten und bei klaren Setup-Ausbildung erneut in den Aufwärtstrend einzusteigen.

Erfahrene Trader würden vielleicht auch die Korrektur als Short-Chance nutzen wollen, wobei es hier zu beachten gilt, dass der Korrekturhandel zwar durchaus seinen Reiz hat aber auch eine recht mühsame Angelegenheit werden kann.

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

20.000 große chart-technische Marke

19.960 zukünftiger Pkt 2 Aufwärtstrend Tages-Chart

19.000 große chart-technische Marke/'Stützung und Widerstand

18.970 Pkt. 2 Aufwärtstrend Tages-Chart

18.800 Pkt. 3 Aufwärtstrend Tages-Chart

18.670 Pkt. 2 großer Aufwärtstrend

18.000 große chart-technische Marke/Stützung und Widerstand

17.470 Pkt. 3 großer Aufwärtstrend

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Mittwoch, den 21.12.2016

- 16.00 Uhr Bestehende Veräußerung von Eigenheimen USA

- 16.30 Uhr Erdöl-Lagerbestand USA

Donnerstag, den 22.12.2016

- 14.30 Uhr Kernrate Gebrauchsgüter USA

- 14.30 Uhr BIP USA

Freitag, den 23.12.2016

- 16.00 Uhr Verkäufe neuer US Eigenheime

Morgen Abend um 20.30 Uhr lädt Sie Admiral-Markets zum nächsten Marktanalyse-Webinar mit mir ein. Am kommenden Dienstag, den 20.12.2016 um 15.00 Uhr heißt es vor der Weihnachtspause wieder "Live-Trading" mit Jochen Schmidt.

Ich wünsche Ihnen allen schöne, besinnliche und vor allem entspannte (börsenfreie?) Feiertage und freue mich darauf Sie im nächsten Jahr erneut im Trading bei Admiral-Markets begrüßen zu dürfen.

Quellen: Eigenanalyse, diese Analyse wurde im Auftrag von Admiral Markets von Jochen Schmidt erstellt, genutzt wurden die Charts vom MetaTrader 4.

RISIKOHINWEIS:

Dieser Artikel liefert eine Einschätzung zum Basiswert Dow Jones-Index, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets UK ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. Verluste können Einlagen übersteigen! Lesen Sie den kompletten Warnhinweis über folgenden Link: DISCLAIMER:http://www.admiralmarkets.de/risikohinweis

