Berlin (ots) - Berlin - Die Forderung von SPD-Chef Sigmar Gabriel, EU-Ausländern das Kindergeld zu kürzen, ist bei den Grünen auf heftige Kritik gestoßen. Gabriel wolle "bei der Stimmungsmache gegen Zuwanderer offenbar nicht hinter der Union zurückstehen, die mit ihrem Parteitagsbeschluss zum Doppelpass den Wahlkampf um rechte Stimmen eröffnet hat", sagte Grünen-Chefin Simone Peter dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag" (Sonntagausgabe).



