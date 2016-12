Am 25. November wurden in Berlin zum 15. Mal die ZertifikateAwards verliehen. Bei der vom Fachmagazin "Der Zertifikateberater" und dem Nachrichtensender "n-tv" organisierten Veranstaltung holte sich die Commerzbank bereits zum siebten Mal nach den Seriensiegen in den Jahren 2007 bis 2011 und 2013 den ersten Platz. Von Christian Scheid

