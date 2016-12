Weiterhin mutige Innovationen bei Digital Natives



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Honor, die weltweit führende E-Marke von Smartphones für Digital Natives, feierte heute sein dreijähriges Firmenbestehen mit der Markteinführung von Honor Magic, einem Gerät voller revolutionärer Technologien, die Erwartungen an Smartphones neu definieren.



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/449860/Honor_Magic.jpg



Honor verdankt seinen anhaltenden Erfolg seiner großen Heerschar an begeisterten Kunden aus aller Welt. Als Zeichen der Dankbarkeit begibt sich Honor in die Grenzgebiete der Technologie, um ein überdurchschnittlich gutes Handy-Erlebnis zu schaffen. Honor Magic, die neueste Ergänzung in Honors Reihe der modernsten Geräte, ist ein Beispiel für diese Bemühungen und stellt den Höhepunkt der ausgedehnten Forschung & Entwicklung dar, um Kunden die besten Technologien zu liefern.



Gestützt von einem felsenfesten Engagement für Innovation und Qualität hat sich die Reichweite von Honor binnen drei Jahren bereits stark vergrößert und umfasst mittlerweile 74 verschiedene Länder und Regionen. Im Jahre 2015 beliefen sich die Einnahmen auf über 6 Milliarden USD und es wurden rund 40 Millionen Geräte weltweit verschickt.



Das futuristische Honor Magic



Honor arbeitet unentwegt an der Erforschung neuer technologischer Anwendungen. Das Honor Magic beschreitet neue Wege, indem es über künstliche Intelligenz Nutzerdaten analysiert und versteht, die intelligente interaktive Funktionen ermöglichen.



Angetrieben von einem Kirin 950 besteht das Honor aus einem 5,09 Zoll großen 2K gebogenen AMOLED-Bildschirm. Das Design des Honor Magic ist stilvoll und ergonomisch, das 3D-Glasgehäuse gebogen.



Mit dem Designziel, ein intuitiveres Nutzererlebnis zu schaffen, glänzt der Honor Magic mit einer intelligenten Sensor- und Erkennungstechnologie. Der WiseScreen-Sensor ermöglicht es Nutzern, ihr Handy freizuschalten, indem sie es einfach hochnehmen und auf den Bildschirm schauen. Der Bildschirm schaltet sich automatisch aus und wird gesperrt, wenn das Handy hingelegt oder in eine Tasche gesteckt wird. Die intelligente Erkennungsfunktion FaceCode wiederum sorgt für eine uneingeschränkte Datensicherheit, indem nur Benachrichtigungen zu neuen Nachrichten bei Erkennung eines registrierten Gesichts angezeigt werden.



Um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern, ist das Honor Magic mit dem Honor Magic Live System ausgestattet, das über eine ganze Menge voraussagender Informationen die Bedürfnisse des Nutzers vorausahnt und ihnen den Alltag erleichtert. Beispielsweise ist das Honor Magic Live System in der Lage, eine Reihe anpassbarer Empfehlungen basierend auf den sozialen Unterhaltungen der Nutzer über Instant-Messenger-Apps zu geben. Zum Beispiel werden bei Unterhaltungen, die sich um Filme drehen, Blockbuster-Empfehlungen angezeigt.



Das Smart Display von Honor Magics zeigt proaktiv praktische Informationen an, die auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind. Wenn der Nutzer zum Beispiel ein Taxi mit Honor Magic bestellt, wird das Kennzeichen des Wagens auf dem Bildschirm angezeigt.



Damit Honor Magic ein wahrhaftiger Rund-um-die-Uhr-Begleiter ist, nutzt das Honor Magic die sogenannte Huawei Magic Power, eine revolutionäre firmeneigene Schnelllade-Technologie, die 70 % des Akkus in 20 Minuten und 40 % des Akkus in 10 Minuten auflädt.1



"Das Honor Magic steht voll und ganz für unser Engagement für moderne Innovation und Technologie", sagte Ehrenpräsident George Zhao. "Mit dieser Markteinführung sagen wir unseren Anhängern aus aller Welt, dass Honor wahrhaftig engagiert ist, sich Herausforderungen zu stellen und den Status Quo außer Kraft zu setzen, um das beste mobile Interneterlebnis zu liefern."



Weltweite Errungenschaften von Honor



Mit dem dritten Jahr des Firmenbestehens hat Honor ein weiteres Jahr für die jahrtausendzentrierte Marke gemeistert. 2016 konnte es Rekordumsätze bei seinen technologischen Geräten verzeichnen und die Position von Honor als weltweit führende Smartphone-Marke festigen.



In Frankreich war Honor im April 2016 ein Hauptakteur in den Marktsegmenten 200-250 Euro und 300-400 Euro.2 In Schweden und Finnland führte das Honor 8 die Verkaufszahlen in der Preisspanne 400-500 EUR an, in Russland spielt dasselbe Gerätemodell in derselben Preislage eine vorherrschende Rolle.3 Das Honor 8 entwickelte sich zudem während der Black Friday Sales in diesem Jahr zum Bestseller auf Amazon in Deutschland und Italien.



Honor ist stolz - und dankbar -, dass es sich als angesagte Marke für Digital Natives etablieren konnte. Mit dem Blick in die Zukunft möchte Honor weiterhin stark auf Innovationen setzen, die Menschen dieses Jahrtausends mehr Fähigkeiten verleihen.



Informationen zu Honor



Honor Honor ist eine führende, zur Huawei Group gehörende E-Marke für Smartphones. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch seine, für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, zum Handeln inspirieren, Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken, um Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu machen.



1 Diese Daten stammen von einem Labortest von Honor. Die genaue Akkudauer hängt von der Verwendungsweise und den Netzbedingungen ab. 2 Quelle: & GFK-Statistiken, 3 die im Oktober 2016 veröffentlicht wurden.



OTS: honor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118003 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118003.rss2



Pressekontakt: Fay Pang Burson-Marsteller Hong Kong +852 2963 6728 fay.pang@bm.com