LION E-Mobility AG: Linear Technology und LION Smart demonstrieren ihr erstes kabelloses Batterie Management System in einem BMW i3 auf der CES 2017 in Las Vegas

Zug, CH - 18. November, 2016. Gemeinsam mit ihrem Designpartner LION Smart, einem Tochterunternehmen von LION E-Mobility, stellt LINEAR Technology Linear Technology in dieser Woche das weltweit erste kabellose Batterie Management System (BMS) in einem BMW i3 Konzeptauto auf der Consumer Electronics Messe CES in Las Vegas, USA 05.01. - 08.01. (Stand 36708, LVCC South Hall). Das von LION Smart entwickelte kabellose BMS Konzeptfahrzeug verbindet Linears hochakkurate Batteriepacksensoren mit ihren SmartMesh Netzwerkprodukten und LION Smarts High End Open Source BMS in einem BMW i3. Die Demonstration eines vollständig kabellosen BMS Autos stellt einen signifikanten Durchbruch dar, der Potential für erhöhte Zuverlässigkeit, niedrigere Kosten, weniger Gewicht und reduzierten Verkabelungsaufwand bei großen Multizellbatteriepacks in Elektrofahrzeugen aller Art. Zudem ermöglichen kabellose Verbindungen eine flexible Platzierung von Batteriemodulen und ermöglicht die Installation von Sensoren an Stellen, die für eine Verkabelung nicht geeignet wären. Erik Soule, Vice President, Signal Conditioning Products bei Linear Technology, sagte hierzu: "New designs of electric and hybrid/electric vehicles are increasing rapidly and all of the major automotive manufacturers are searching for ways to improve the performance and reliability of their battery management systems as they move into higher volume production. The wireless BMS concept car, realized through the expertise of LION Smart's BMS design, showcases our product vision." Daniel Quinger, CEO of LION E-Mobility, sagte: "Eines unserer Ziele in diesem ambitionierten Projekt ist die signifikante Verbesserung der Reichweite und Ladezeiten zu d demonstrieren, welche die neuesten Technologien ermöglichen. Die Kombination von Kreisel Electrics lasergeschweißten 18650 Modulen mit direkter Flüssigkühlung, dem Linear Technology "SmartMesh IP wireless mesh mit dem "LTC6811 battery monitoring IC" und LION Smarts Open BMS ermöglicht ein einzigartiges Batteriesystem mit einer Ladezeit von nur 15 Minuten bei einer Kapazität 55kWh und einer Reichweite von mehr als 400km. Dies stellt eine wahrhaft bedeutende Errungenschaft dar." Das kabellose BMS Konzeptfahrzeug auf Basis des BMW i3 erfüllt das Versprechen, kabelloser Technologien, eine signifikante Verbesserung der Zuverlässigkeit und einen Vereinfachung des Designs von in Autos eingesetzten Batterie Management Systemen zu ermöglichen. LION Smart sieht mit Freude der Fortführung ihrer hervorragenden Kooperation mit Linear

Technology entgegen. Mehr Informationen unter: http://cds.linear.com/docs/en/product-selector-card/WBMS_2_Page_Teaser_for

_CES.pdf

Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Daniel Quinger, Herr Tobias Mayer, Herr Hany Magour, Frau Dr. Isolde Semm, und Herr Martin Specht. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de

Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Telefon: +49 (0)89 74567993 Email: ir@lionemobility.de http://www.lionemobility.de LION E-Mobility AG Poststrasse 14 6300 Zug Schweiz

ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München (m:access); Open Market in Frankfurt

