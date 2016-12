Mit der Übernahme von Mandaten zur technischen Betriebsführung von fünf Photovoltaik-Anlagen in Spanien stärkt BayWa r.e. (München) das O&M-Geschäft auf der Iberischen Halbinsel und setzt die Partnerschaft mit dem Asset- und Investmentmanager KGAL in Europa fort. Die Photovoltaik-Kraftwerke befinden sich an verschiedenen Standorten an der Ost- und Südwestküste Spaniens.

Den vollständigen Artikel lesen ...