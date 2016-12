Köln (ots) -



Ab 1. Juli 2017 wird der Programmbereich Unterhaltung, Familie und Kinder von Karin Kuhn geleitet. Dem hat am vergangenen Freitag auch der WDR-Verwaltungsrat zugestimmt. Karin Kuhn folgt auf Siegmund Grewenig, der sich zum 30. Juni 2017 in den Ruhestand verabschiedet.



Karin Kuhn (50) ist seit 2004 als Redakteurin in der WDR-Unterhaltung tätig, übernahm 2009 die Leitung des Bereichs Show und leitet seit 2013 die Programmgruppe Show, Kabarett und Comedy. Seitdem ist Karin Kuhn stellvertretende Leiterin des Programmbereichs und hatte in dieser Funktion auch Inhalte aus dem Familien- und Kinderprogramm im Blick. Sie entwickelte als Redakteurin zahlreiche Produktionen für die ARD und das WDR-Programm, u.a. die erfolgreichen Familien- und Wissensshows "Frag doch mal die Maus" und "Hirschhausens Quiz des Menschen". Auch für mehrere Formate im ARD-Vorabendprogramm hat sie die redaktionelle Verantwortung. Als Leiterin der Programmgruppe hat Karin Kuhn wichtige Akzente in der strategischen Weiterentwicklung der WDR-Unterhaltung gesetzt. So entstanden in ihrer Programmgruppe neue Formate mit Carolin Kebekus, Torsten Sträter, den "Mockridges" und dem Ensemble der "RebellComedy".



WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn: "Karin Kuhn steht für moderne und kluge Unterhaltung. Sie hat gezeigt, wie man erfolgreiche Traditionsformate weiter entwickelt und zugleich neue Zielgruppen auf neuen Wegen erreicht. Und sie ist bestens vernetzt mit Künstlerinnen und Künstlern und in der Produzentenlandschaft. Ich schätze sie als souveräne Führungspersönlichkeit und freue mich, dass sie nun ins engere Führungsteam aufrückt. Siegmund Grewenig danke ich für seine herausragenden Leistungen als Unterhaltungschef sowie als langjähriger Geschäftsführer der ARD-Koordination Kinder- und Familienprogramm", so Schönenborn. "Ihm haben wir unter anderem zu verdanken, dass zahlreiche WDR-Produktionen zu preisgekrönten Kinderfernsehklassikern wurden."



Siegmund Grewenig (63) leitet seit 2009 den Programmbereich Unterhaltung, Familie und Kinder und hat in dieser Zeit sowohl Innovation vorangetrieben als auch langjährige Formate behutsam modernisiert. Das von ihm in seiner Laufbahn verantwortete Spektrum reicht von Primetime-Shows, Talksendungen (u.a. "Menschen bei Maischberger"), Kabarett (u.a. "Mitternachtsspitzen") und Comedy (u.a. "Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von..."), Factual Entertainment bis hin zu den beliebten Karnevalsprogrammen. Innovativ, viel beachtet und preisgekrönt sind zudem Olli Dittrichs TV Zyklus und Carolin Kebekus' "PussyTerror TV", die unter Grewenigs Leitung entwickelt wurden.



Bereits 1981 startete Grewenig als verantwortlicher Programmmacher beim Kinderfernsehen. Früh erkannte er die Bedeutung starker Fernsehmarken und sicherte für den WDR u.a. die Verwertungsrechte für Maus und Elefant sowie "Käpt'n Blaubär". Im Rahmen der ARD-Koordination Kinder- und Familienprogramm setzte Grewenig erfolgreich auf die Entwicklung der Telenovelas ("Sturm der Liebe", "Rote Rosen") und die unterhaltsam-informativen Zoo-Dokus aus allen Regionen Deutschlands im Nachmittagsprogramm des Ersten. Auch die prominent besetzten Neuverfilmungen klassischer Märchenstoffe der Brüder Grimm als Familienunterhaltung im Weihnachtsprogramm gehen auf seine Anregung zurück. Die WDR-Kindersendungen "neuneinhalb", "Wissen macht Ah!", "Shaun das Schaf" sowie die Zeichentrickserie "Der kleine Prinz" für Das Erste und den KiKA entstanden ebenfalls unter seiner Leitung. Für seine Arbeit wurde Siegmund Grewenig vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis für "Die Sendung mit der Maus".



