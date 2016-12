Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta034/19.12.2016/18:15) - Der Vorstand der Heidelberger

Beteiligungsholding AG (ISIN DE0005250005) mit Sitz in Heidelberg erwartet noch

im laufenden Geschäftsjahr 2016 (01.01.-31.12.2016) aufgrund von

Wertpapierverkäufen Gewinnrealisierungen im Umfang von rd. 1,5 Mio. EUR. Die

Wertpapierverkäufe stehen noch unter Gremienvorbehalt.



Die vorgenannten Gewinnrealisierungen aus Wertpapierverkäufen waren bislang in

der Prognose für das Geschäftsjahr 2016 nicht berücksichtigt. Daher ändert der

Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2016. Der Vorstand erwartet nun,

unter Berücksichtigung der vorgenannten Gewinnrealisierungen aus

Wertpapierverkäufen, ein erheblich steigendes Ergebnis vor Steuern im

Geschäftsjahr 2016 und rechnet aktuell mit einem Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2016 im Bereich zwischen rd. 2,3 Mio. EUR

und rd. 2,8 Mio. EUR (Vj. rd. 1,6 Mio. EUR). Die bisherige, im Lagebericht für

das Geschäftsjahr 2015 veröffentlichte, Prognose ging von einem erheblich

fallenden aber positiven Ergebnis vor Steuern im Vergleich zum Geschäftsjahr

2015 aus.



Eine konkretere Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2016 ist aufgrund von

Marktpreisschwankungen und zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannten

Investitionsentscheidungen nicht möglich.



Heidelberg, 19. Dezember 2016



Heidelberger Beteiligungsholding AG

Der Vorstand



