SAN JOSE, KALIF -- (Marketwired) -- 12/19/16 -- Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ: IDTI) hat heute ein hocheffizientes 15 W Referenzdesign-Kit zur drahtlosen Energieübertragung mit der gleichen Bedienfreundlichkeit und den Produktservices, die zum Kennzeichen der drahtlosen Energieübertragungs-Kits der Firma geworden sind, auf den Markt gebracht. Das neue Kit entspricht dem neuesten Standard Qi 1.2.2 des Wireless Power Consortium. Der kompakte Power-Transmitter und -Receiver operiert mit 87 Prozent Effizienz, ein Branchenrekord der der Leistung von verkabelten Lösungen entspricht und reduzierte Verlustleistung und Hitze bedeutet - was zu verkürzten Batterieladezeiten führt.

Mit diesem neuesten 15 W Kit präsentiert IDT jetzt eine serienmäßige Bibliothek von gebrauchsfertigen drahtlosen Energieübertragungslösungen, die einen Bereich von 1 bis 15 Watt abdecken. Das 15 W Kit ist ideal für eine Infrastruktur, die von einer höheren Leistungsübertragung profitieren kann -- wie daheim, im Büro oder Café -- ebenso Tablets, tragbare Industrie-Scanner, Bluetooth-Lautsprecher und mobiles Zubehör wie Ladepads, Smartphone Sleeves und Hüllen.

"Drahtlose Energieübertragung hat die Kluft der Energiezuführung überbrückt und wird zum Standard für innovative elektronische Produkte. Bei IDT betrachten wir das Leben gern von einer anderen Seite; dieses hocheffiziente 15 W Kit ist unser neuestes Angebot zur Vereinfachung der Integration dieser Technologie in neue und existierende Anwendungen", sagte Chris Stephens, Generalmanager der drahtlosen Energieabteilung von IDT. Unsere drahtlosen Energieübertragungschips sind in Produkten von vielen weltweit führenden Markenanbietern enthalten, und durch die volle Ergänzung unserer Kits haben jetzt Firmen aller Größen einfachen Zugang zu drahtloser Energieübertragung und können deren Vorteile an ihre Kunden weitergeben."

Drahtlose Energieübertragung eliminiert die Notwendigkeit von Ladekabeln, die oft verloren gehen, verlegt werden oder brechen, und bietet somit eine Erleichterung. Die Technologie erlaubt auch einen wasser- und staubdichten Schutz für elektronische Geräte und eliminiert das Problem von abgenutzten oder beschädigten mechanischen Ladeanschlüssen. In der Vergangenheit hat IDT drahtlose Energieübertragungs-Kits für Designs mit dem Zielbereich von 1-3 W und 5 W eingeführt.

Das neue Kit ist mit dem P9242-R Transmiitter und P9221-R Receiver von IDT® ausgestattet, flexible ARM-basierte Instrumente, die eine schnelle Ladekapazität in Kombination mit dem höchsten Integrations-Industriestandard bieten. Ähnlich wie seine Vorgänger ermöglicht das 15 W Kit sofortiges Prototyping, was es Ingenieuren ermöglicht, drahtlose Ladefähigkeiten innerhalb von ein paar Stunden in ihr Design einzusetzen. Das Kit bietet ein optimiertes thermisches Design und nahtlose Integration mit der bereitgestellten Drop-in-Layoutreferenz.

Das Layoutmodul des Kits ermöglicht direkte Implementierung auf eine Systemplatine, während eine optimierte und voll getestete Materialliste (BOM) das Rätselraten bei der Komponentenwahl eliminiert. Eine zusätzliche extensive digitale Bibliothek eliminiert traditionelle Design- und Supportbarrieren unabhängig vom Anwendungsvolumen. Zu den Supportmaterialien gehören Benutzerhandbücher, Layout-Implementierungsmodule, schematische Darstellungen, Materialliste (BOM), Gerberdateien und mehr.

Nächsten Monat wird IDT bei der CES in Las Vegas "unsere Sicht von der anderen Seite " durch eine Demonstration der neuesten Entwicklungen in drahtlosen Energieübertragungsprodukten und -technologie präsentieren. Besuchen Sie IDT auf der CES am Standort 40736.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue drahtlose Energieübertragungskit mit Transmitter, Receiver und zusätzlichen Spulen ist jetzt zum vorgeschlagenen Wiederverkaufspreis von $325 (für Transmitter und Receiver) erhältlich und kann von teilnehmenden Vertriebspartnern direkt bestellt werden. Kostenlose Proben sind für akzeptierte Kunden erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der IDT Website unter http://www.idt.com/go/wpkits.

Über IDT

Integrated Device Technology, Inc. entwickelt Lösungen auf Systemebene zur Optimierung der Produkte seiner Kunden. DIE'marktführenden Produkte in den Bereichen HOCHFREQUENZ, Timing, drahtlose Energieübertragung, Serienschaltung, Schnittstellen, anwendungsspezifische integrierte Schaltungen für die Automobilbranche, Batteriemanagement-ICs, Sensorsignalkonditionierungs-ICs und Umweltsensoren gehören zu der breiten Palette von Mixed-Signal-Komplettlösungen des Unternehmens für die Segmente Kommunikation, Informatik, Automotive und Industrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien betreibt Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebseinrichtungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit internationalen Vertriebspartnern zusammen. Die IDT-Aktien werden am NASDAQ Global Select Stock Market® unter dem Symbol "IDTI" gehandelt. Weitere Informationen zu IDT finden Sie unter www.IDT.com. Folgen Sie IDT auf Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube und Google+.

© 2016, IDT. IDT und das IDT-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Integrated Device Technology, Inc. oder hundertprozentigen Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt.

