TTL Information Technology AG: AR Holding GmbH erhält Befreiung vom Pflichtangebot aufgrund Sanierungsabsicht

20.12.2016 / 18:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 20. Dezember 2016 - Die AR Holding GmbH hat den Vorstand der TTL Information Technology AG (DE0007501009) ("TTL") heute darüber informiert, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dem Antrag auf Befreiung von der Pflicht zur Abgabe eines Pflichtangebots im Zusammenhang mit der beabsichtigten Sanierung der TTL stattgegeben hat. Mit der Erteilung der Sanierungsbefreiung ist die Bedingung für die Zeichnungszusage der AR Holding GmbH im Rahmen der geplanten Sachkapitalerhöhung der TTL um EUR 1,25 Mio. aus genehmigtem Kapital eingetreten. Vorstand und Aufsichtsrat der TTL werden nun zeitnah über eine Erhöhung des Grundkapitals aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von 1.250.000 neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlage der AR Holding GmbH durch Einbringung der rund 12,5%-igen Beteiligung an der DIC Capital Partners (Europe) GmbH beschließen. Die Sachkapitalerhöhung wird im Zeitpunkt der Eintragung der Durchführung in das Handelsregister der TTL wirksam. Mit dem Wirksamwerden der Kapitalerhöhung werden auch die weiteren Sanierungsbeiträge in Form einer Darlehensgewährung über EUR 1 Mio. an TTL und der Anpassung von Besserungsabreden für Forderungsverzichte aus Altdarlehen geleistet werden.

Die Beteiligung der AR Holding GmbH an TTL wird sich mit dem Wirksamwerden der Kapitalerhöhung auf rd. 37% des Grundkapitals und der Stimmrechte erhöhen. Aufgrund der Sanierungsbefreiung sind die AR Holding GmbH und ihre Gesellschafter für den Fall der Kontrollerlangung über TTL im Rahmen der Sachkapitalerhöhung nicht verpflichtet, den Aktionären der TTL ein Pflichtangebot zu unterbreiten.

Der Vorstand TTL Information Technology AG Kontakt: TTL Information Technology AG Monika Eberhardt-Zier Theresienhöhe 28 80339 München Tel.: 089/ 38 16 11 - 0 E-Mail: ir@ttl-ag.de

