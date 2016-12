Straubing (ots) - Erdogan und Putin versuchen zudem, das Attentat von Ankara für ihre Ziele zu nutzen. Putin nimmt ihn als Bestätigung für seinen vermeintlichen Kampf gegen den Terrorismus in Syrien. Und für die türkische Regierung war erstaunlich schnell klar: Die Gülen-Bewegung muss hinter dem Mord stecken. Was Erdogan ein Alibi gibt, weiter mit ganzer Härte gegen seine Gegner vorzugehen. Dass es einen islamistischen Hintergrund und ein Problem innerhalb des Sicherheitsapparats geben könnte - diese Debatte will Erdogan lieber erst gar nicht aufkommen lassen.



