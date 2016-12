Mit vier Diamanten bewertetes Resort in der Nähe von Palm Springs bietet eine entspannende, einzigartige Hotelerfahrung

Ein historisches, mit vier Diamanten bewertetes Resort in der südkalifornischen Wüste in sehr ruhiger Lage ist die neueste Ergänzung von Curio - A Collection by Hilton, einem globalen Portfolio einzigartiger Hotels im oberen Luxussegment.

Miramonte Indian Wells Resort Spa, Curio Collection by Hilton ist eine Oase mit einer Fläche von mehr als vier Hektar zu Füßen der Santa Rosa Mountains. Mit seinen 215 Gästezimmern, Suiten und Villen, von denen viele einen herrlichen Blick auf die gepflegten Gärten des Resorts bieten, kombiniert das Miramonte Indian Wells Resort klassischen Luxus mit dem entspannenden Komfort seines mehrfach ausgezeichneten Spa- und Wellnessbereichs.

"Die wunderschöne Landschaft und das Wüstenklima locken Besucher aus der ganzen Wellt nach Indian Wells und das wunderschöne Miramonte ergänzt diese Aura mit seinem Weltklasse-Spa, den herrlich entspannenden Unterkunftsmöglichkeiten, Zugang zu mehreren Golfplätzen und vielem mehr auf perfekte Weise", so Mark Nogal, Global Head, Curio A Collection by Hilton. "Dieses Hotel bereichert unser wachsendes Angebot und wird alle Gäste auf der Suche nach einer außergewöhnliche Resort-Erfahrung begeistern."

Entspannung total

Das Resort wurde 1960 als Erawan Garden eröffnet und verkörpert eines der bekanntesten Spas und Therapiezentren in den USA. Nach einer umfassenden, mehrere Millionen Dollar teuren Sanierung und Neugestaltung wird das mehr als 1100 Quadratmeter große Well Spa preisgekrönten Service in intimer Atmosphäre bieten. Es bietet über 13 Therapieräume, saisonale Angebote und einen Garten mit zwei privaten Salzwasser-Pools.

Gäste, die andere Entspannungsangebote in der Wüstensonne nutzen möchten, können an von Mitarbeitern geleiteten Yogaklassen und Wellness-Spaziergängen sowie Wanderungen auf dem Resort-Grundstück teilnehmen oder den Miramonte Pool zur Entspannung nutzen, wo sich Liegestühle und Sonnenschirme zum Relaxen anbieten und sie ganztägig erlesene Speisen und Getränke genießen können. Am Pool können Cabanas gemietet werden, um unter einem entspannenden Deckenventilator und mit persönlichen Wasserzerstäubern dem Sonnenschein entfliehen zu können. Noch mehr Entspannung bietet der Piedmont Pool mit beheiztem Whirlpool, Sonnenterrassen und Restaurant- und Barservice.

Im rund um die Uhr geöffneten Fitnesscenter werden neben Hanteln und Gewichten auch die neuesten Fitnessgeräte angeboten.

Erlesene Speisen und Getränke, sowohl drinnen als auch draußen

Die Gäste können im Miramonte Indian Wells aus einem breiten Angebot kulinarischer Genüsse wählen. Gaumenfreuden finden sich unter anderem im Restaurant Grove Artisan Kitchen, das auf frische, saisonale kalifornische Küche und traditionelle einfache Zubereitungsmethoden spezialisiert ist. Von Huevos Rancheros zum Frühstück bis zu Zarzuela de Mariscos zum Abendessen bietet die vielfältige Speisekarte Gemüse und Obst aus biologischem Anbau, frische Kräuter, regionale Fleischprodukte von frei grasenden Tieren, frischen Fisch und Meeresfrüchte aus dem Pazifik, selbstgemachte Pasta und innovative vegetarische Gerichte.

Zur kleinen Stärkung am Nachmittag oder Abend und um sich von den vielen Aktivitäten des Tages zu entspannen, bieten sich frisch zubereitete Cocktails oder kleine Gaumenfreuden entweder auf der Außenterrasse oder im komfortablen Inneren der Vineyard Lounge an. Für Gäste, die eine leichte Mahlzeit oder Cocktails direkt in ihrem Liegestuhl genießen möchten, bietet sich an jedem der drei Pools des Resorts eine Gelegenheit.

Herrliche Gästezimmer, Suiten und Villen

Alle der 215 Gästezimmmer, Suiten und Villen des Miramonte kombinieren ein traditionelles elegantes mit einem leicht rustikalen Design. Viele bieten einen herrlichen Blick auf die Santa Rosa Mountains oder die luxuriösen Gartenanlagen des Resorts. Von Bougainvillea bewachsene Suiten und Villen verfügen über einen eigenen Balkon oder halbprivate Terrassen. Ein Highlight ist die Präsidentensuite im Apartmentstil. Neben dem Schlafzimmer bietet sie einen separaten Essbereich für bis zu acht Gäste, die mit Blick auf den außergewöhnlichen Pool des Resorts speisen können.

Zum Angebot gehören zudem haustierfreundliche Zimmer, Zimmerservice und kostenloses WLAN.

Hervorragend geeignet für Meetings und Hochzeiten, ob drinnen oder draußen

Mit mehr als 3200 Quadratmetern Event- und Meeting-Fläche sowie großzügigen Gartenanlagen auf dem mehr als vier Hektar großen Grundstück kann das Miramonte Indian Wells Resort Spa Veranstaltungen für bis zu 500 Gäste abhalten. Dadurch ist es einer der beliebtesten lokalen Orte für Hochzeiten, Konferenzen, Business Meetings und gesellschaftliche Treffen. Viele Einrichtungen bieten natürliches Licht und einen herrlichen Blick auf die Santa Rosa Mountains.

"Von unserer romantischen Architektur bis zu unserem bekannten Spa- und Wellnessprogramm erfüllt das Miramonte seinen Gästen praktisch jeden Wunsch und bietet einen entspannenden Aufenthalt inmitten der wunderschönen Wüstenlandschaft", so Mark Jeffrey, General Manager, Miramonte Indian Wells Resort Spa, Curio Collection by Hilton. "Wir freuen uns, jetzt zu Curio zu gehören und von der Tradition der Marke Hilton profitieren zu können, während wir gleichzeitig unsere eigene, besondere Identität und Atmosphäre wahren."

Das Resort und Spa ist nur 24 km vom Palm Springs International Airport entfernt und zentral im Indian Wells Valley gelegen. Per Auto ist es bequem in zwei Autostunden von Los Angeles, San Diego und Orange County erreichbar.

Miramonte Indian Wells Resort Spa, Curio Collection by Hilton nimmt an Hilton HHonors® teil, dem mehrfach ausgezeichneten Gästebonusprogramm für die 13 verschiedenen Hotelmarken von Hilton. Hilton HHonors-Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, sparen Zeit und Geld und erhalten unmittelbaren Zugang zu den Vorteilen, die für sie am wichtigsten sind, wie exklusive Mitgliedsrabatte, kostenloses WLAN und die Möglichkeit, Punkte für kostenlose Übernachtungen zu sammeln und einzulösen.

Um die Aufnahme des Miramonte Indian Wells Resort Spa in die Curio Collection besonders zu feiern, erhalten Hilton HHonors-Mitglieder für qualifizierende Aufenthalte vom 20. Dezember 2016 bis zum 20. Juni 2017 1000 Punkte pro Nacht. Das Miramonte Indian Wells Resort Spa ist Eigentum der Rockpoint Group und unterliegt dem Management von Two Roads Hospitality. Die Anschrift lautet 45000 Indian Wells Lane, Indian Wells, California 92210, USA. Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Buchung erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +1 760-341-2200 oder im Internet unter curio.com.

Weitere Informationen finden Sie auf curio.com. Medienvertreter können auf weitere Informationen über Curio und seine Objekte und Bilder mit hoher Auflösung unter news.curio.com/miramonte zugreifen.

Über Curio A Collection by Hilton

Curio A Collection by Hilton™ (curio.com), ist eine globale Reihe von handverlesenen gehobenen Hotels, die dem Wunsch unabhängig denkender Reisender nach lokalen Entdeckungen und authentischen Erlebnissen nachkommt. Dabei wird die zusätzliche Sicherheit und Unterstützung, die mit dem Namen Hilton und dem preisgekrönten Programm Hilton HHonors einhergeht, garantiert. Entdecken Sie die neuesten Geschichten der Kollektion auf news.curio.com, folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter oder erkunden Sie sich über Entwicklungsmöglichkeiten unter hiltonworldwide.com/development.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen, das mehr als 4.800 Hotels in Verwaltungs-, Franchise-, Besitz- und Pachtverhältnissen sowie Timesharing-Anlagen mit nahezu 789.000 Zimmern in 104 Ländern und Regionen unterhält. Seit 97 Jahren setzt sich Hilton für die Weiterführung des traditionellen Angebots an außergewöhnlichen Erlebnissen für seine Gäste ein. Das Portfolio des Unternehmens umfasst 13 erstklassige globale Marken, darunter Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Das Unternehmen führt zudem das preisgekrönte Gästebonusprogramm Hilton HHonors®. Mitglieder von Hilton HHonors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben Zugang zu Leistungen wie einem exklusiven Mitgliederrabatt, kostenfreiem Standard-WLAN sowie digitalen Vorteilen, die ausschließlich über die branchenführende App von Hilton HHonors erhältlich sind, mit der HHonors-Mitglieder einchecken, ihr Zimmer wählen und ihr Zimmer mit einem digitalen Schlüssel betreten können. Weitere Informationen finden Sie unter news.hiltonworldwide.com und folgen Sie Hilton auf Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn und Instagram.

Über das Miramonte Indian Wells Resort Spa

Das Miramonte Indian Wells Resort Spa ist eine ruhige Oase in der Wüste speziell für den unabhängig denkenden Reisenden. Im Resort mit seinen 215 Zimmern können Gäste dem Alltag vollkommen entfliehen. Hier finden Sie gut zugänglichen Luxus und das mehrfach ausgezeichnete Well Spa, die von Kritikern hoch gelobte Grove Artisan Kitchen and Vineyard Lounge, drei Resort-Pools, ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnesscenter, Zugang zu hervorragenden Golf- und Tennisplätzen und vieles mehr. Weitere Informationen über das Miramonte Indian Wells Resort Spa finden Sie unter www.miramonteresort.com. Folgen Sie uns auf Twitter, Instagram oder Facebook.

Über Two Roads Hospitality

Two Roads Hospitality wurde im September 2016 gegründet und ist ein internationales Lifestyle-Unternehmen mit einer einzigartigen Kollektion von Immobilien, die sich besonders von der Konkurrenz abheben, mit leidenschaftlichen Mitarbeitern und bemerkenswerter Erfahrung weltweit. Das Unternehmen wurde benannt nach den kürzlich zusammengeschlossenen Commune und Destination Hotels, die gemeinsam über 40 Jahre Erfahrung im Boutique- und Lifestyle-Hotelbereich vereinen. Das Unternehmen besteht aus Joie de Vivre Hotels, Thompson Hotels, Destination Hotels, tommie und Alila Hotels Resorts und ist mit mehr als 95 Häusern in acht Ländern der führende Betreiber unabhängiger und Lifestyle-Hotels. Es kommen ständig neue Hotels und Resorts hinzu. Außerdem unterhält das Unternehmen eine Reihe preisgekrönter Spitzenrestaurants und Bars, wunderschöner Ferienanlagen sowie Golfplätze der Spitzenklasse und bietet luxuriöse Spa- und Wellness-Angebote. Weitere Informationen über Two Roads Hospitality finden Sie unter www.tworoadshotels.com. Folgen Sie uns auf Twitter (@TwoRoadsHotels) oder Facebook.

