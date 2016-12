Katjes International erhält Auszeichnung 'Sweet Production Company of the Year' für seine Wachstumsstrategie

Katjes International erhält Auszeichnung "Sweet Production Company of the Year" für seine Wachstumsstrategie

Emmerich, 21. Dezember 2016 - Die Katjes International GmbH & Co. KG ("Katjes International"), die Investmentholding der Katjes-Gruppe, wurde als Sieger in der Kategorie "Sweet Production Company of the Year 2016 - Germany" mit dem Business Award 2016 des Magazins Wealth & Finance International ausgezeichnet.

"Wir freuen uns über die Auszeichnung aus Großbritannien. Sie ist zugleich Bestätigung und Ansporn für unsere Anstrengungen, Katjes International und die Marken ihrer Beteiligungen durch kontinuierliche Innovationen und Investitionen weiter zu entwickeln. Mit dem Award hat die Jury unsere bewährte Strategie ausgezeichnet, durch die Akquisition starker Marken und die Nutzung von Synergievorteilen zu wachsen", so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter von Katjes International.

Die Wealth & Finance Business Awards verleihen unabhängige Experten im Umfeld des englischen Magazins Wealth & Finance alljährlich Unternehmen und Unternehmern, die herausragende wirtschaftliche Leistungen erbracht haben.

ÜBER KATJES INTERNATIONAL Katjes International bündelt strategische Beteiligungen der Katjes-Gruppe in Westeuropa, die jeweils über starke und etablierte Marken in ihren Heimatmärkten verfügen.

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH + Co. KG ("Katjes Deutschland") Teil der Katjes-Gruppe.

KONTAKT: Katjes International GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 2822/601-700 Fax: +49 (0) 2822/601-125 E-Mail: kontakt@katjes-international.de Website: www.katjes-international.de

