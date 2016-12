Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Schneider Electric auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Analyst Will Morgan zählt das Papier des französischen Elektrokonzerns zu den zyklischen Anlagechancen für 2017. Mit einem Investment in den Titel sicherten sich Anleger die Chance auf eine positive Überraschung, denn die aktuellen Markterwartungen in puncto Margensteigerungen seien zu konservativ, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch. Für die Schneider-Aktie sieht er aktuell ein Aufwärtspotenzial von etwa 17 Prozent./tav/edh

ISIN: FR0000121972