Expertenmeinung

Hohe Kursgewinne in Lateinamerika

Mit Aktien aus der Region Lateinamerika waren in den vergangenen Monaten gute Erträge zu erzielen. So liegt der brasilianische Index Bovespa nach seiner Erholung derzeit mehr als 30 Prozent höher als vor einem Jahr. Die Kurse in Peru konnten im gleichen Zeitraum sogar um rund 50 Prozent zulegen. Zum Vergleich: auf Jahressicht verzeichnet der US-Aktienindex Dow Jones ein Plus von gerade über sieben Prozent.

Der chilenische Markt hat einen monatelangen Aufwärtstrend hinter sich und notiert derzeit knapp 18 Prozent höher als Anfang Dezember 2015. Der argentinische Merval-Index legte rund 30 Prozent zu, der kolumbianische Colcap immerhin 22 Prozent. Dagegen blieb Mexikos IPC mit einem Plus von nicht mal vier Prozent auf Jahressicht zurück.

