Nike ist 2016 die am schlechtesten laufende Aktie im Dow Jones. Gestern allerdings legte das Wertpapier deutlich zu und setzte sich an die DAX-Spitze. Der Sportartikelhersteller hat überzeugende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die Prognosen der Analysten wurden deutlich übertroffen. Am anderen Ende des Dow Jones fand sich gestern die Aktie von TripAdvisor wieder. Martin Weiß vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR bespricht im Marktausblick die Aktien von Nike und TripAdvisor. Außerdem wirft er einen Blick auf den Dow Jones, den DAX und den Ölpreis. Sowie die Aktien von SAP und Infineon.