Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta010/22.12.2016/09:45) - Einer der Großaktionäre der Deutschen

Cannabis AG hat heute dem Vorstand gegenüber einen teilweisen Verzicht seiner

Darlehensforderung erklärt. Der Verzicht wird noch in 2016 ergebniswirksam und

beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.



Gleichzeitig wurde dem Vorstand von dieser Seite die Bereitstellung der für die

nächsten 6 Monate im Tagesgeschäft erforderlichen Liquidität zugesagt.

Aktuell prüft die Gesellschaft weitere Beteiligungsmöglichkeiten und geht davon

aus, im ersten Halbjahr 2017 zu einem Abschluss zu kommen.



Die durch die Sachkapitalerhöhung 2016 entstandenen jungen Aktien der Deutschen

Cannabis AG sind inzwischen seit wenigen Tagen in Frankfurt, München und Berlin

sowie auf XETRA unter der ISIN DE000A2DA6T5 / WKN A2DA6T börsennotiert.



Die zwischenzeitliche Notierung unter einen zweiten ISIN / WKN ist erforderlich,

da die jungen Aktien erst ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt sind, die

Gesellschaft aber noch nicht über die Ergebnisverwendung für die Geschäftsjahre

2011 bis 2015 beschlossen hat. Dies soll in der für den 11. April 2017

terminierten außerordentlichen Hauptversammlung in Berlin erfolgen. Für die

betreffenden Geschäftsjahre ist allerdings kein verteilungsfähiger Bilanzgewinn

vorhanden, weshalb die jungen Aktien faktisch bereits jetzt die gleichen Rechte

verkörpern. Nach erfolgter Dividendengleichstellung werden auch die jungen

Aktien unter der bekannten ISIN: DE000A0BVVK7 / WKN: A0BVVK gehandelt.



Aussender: Deutsche Cannabis AG

Adresse: Poppenbüttler Hauptstr. 3, 22399 Hamburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: André Müller

Tel.: +49 40 607 61 830

E-Mail: a.mueller@anmathe.com

Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



