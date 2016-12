IRW-PRESS: Treasury Metals, Inc.: Treasury Metals schließt Eigenkapitalfinanzierung ab

Toronto (Kanada). Treasury Metals, 21. Dezember 2016, (TSX: TML - https://www.youtube.com/watch?v=bHZBMm4tEg0&t=1s) (Treasury Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine bereits zuvor gemeldete Privatplatzierung (die Finanzierung) von Flow Through-Stammaktien (die Flow Through-Aktien) (Bruttoeinnahmen von insgesamt 2.618.595 Dollar) abgeschlossen hat. Die Finanzierung beinhaltete die Emission von 3.587.117 Flow Through-Aktien, die zu einem Preis von 0,73 Dollar pro Flow Through-Aktie emittiert wurden.

Chris Stewart, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Der Abschluss dieser Finanzierung ermöglicht es Treasury Metals, das Untertage-Ressourcenumwandlungsprogramm zu beschleunigen und die bekannten goldhaltigen Ausläufer bei Goliath weiter zu erschließen und zu erweitern, indem ein beträchtlich erweitertes Explorationsprogramm als Vorbereitung einer Machbarkeitsstudie durchgeführt wird. Bei vorrangigen Zielen entlang des Streichens östlich des aktuellen Ressourcengebiets sind zusätzliche Meter geplant.

Die Einnahmen aus dem Angebot werden bis zum 31. Dezember 2017 zur Finanzierung der qualifizierten Canadian Exploration Expenses für die kontinuierliche Erweiterung des unternehmenseigenen Goldprojektes Goliath verwendet werden.

Die Flow Through-Aktien werden gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist unterliegen.

Das Unternehmen zahlte hinsichtlich Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Finanzierung an bestimmte Parteien Vermittlungsprovisionen in Höhe von 65.056 Dollar in bar.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des Gesetzes vorliegt.

Weitere Informationen über das Goldprojekt Goliath finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.treasurymetals.com.

Ansprechpartner: Chris Stewart President und CEO T: 1.416.214.4654 cstewart@treasurymetals.com Greg Ferron Vice President, Corporate Development T: 1.416.214.4654 greg@treasurymetals.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada spezialisiert hat und dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel TML (TSX: TML) gehandelt werden. Das Goldprojekt Goliath im Nordwesten der Provinz Ontario, an dem Treasury Metals Inc. sämtliche Beteiligungsrechte besitzt, ist auf bestem Weg, einer der nächsten Goldproduktionsbetriebe Kanadas zu werden. Nachdem bereits eine erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldmineralisierung bis an die Oberfläche ausdehnt, will Treasury Metals im Rahmen der ersten Erschließungsphase einen Tagebaubetrieb zur Förderung von Erz für die Beschickung einer Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzleistung von 2.500 Tonnen pro Tag errichten. In einer späteren Phase des Bergbaubetriebs soll dann der Abbau unter Tage erfolgen. Treasury Metals durchläuft im Goldprojekt Goliath derzeit das Bergbaugenehmigungsverfahren und arbeitet an der Umsetzung einer Machbarkeitsstudie für das Projekt.

