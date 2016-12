Expertenmeinung

Kräftige Kurssteigerungen in Osteuropa

Die meisten osteuropäischen Aktienmärkte haben 2016 kräftige Kurssteigerungen erzielt. An der Spitze liegt die ungarische Börse: Der Index BUX verzeichnete per 19. Dezember ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr. Bulgarische Titel legten gemessen am SOFIX-Index 30 Prozent zu. Starke Kurssteigerungen gab es auch in Russland (Micex-Index +25 Prozent) und Lettland (OMX Riga +27 Prozent). Die baltischen Börsen in Litauen und Estland gewannen 15 und 19 Prozent.

Etwas langsamer aufwärts ging es in den vergangenen Monaten in Mitteleuropa. Der polnische WIG-Index gewann auf Jahressicht elf Prozent, der slowakische SAX knapp sieben Prozent. Abwärts ging es nur in Tschechien (-1,8 Prozent)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A1J9HL