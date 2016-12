Die DZ Bank hat die Einstufung für die Hornbach Holding nach Geschäftszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Positiv überrascht habe der starke operative Gewinnanstieg (Ebit) der Baumarkt-Dachgesellschaft, vor allem basierend auf geringeren Voreröffnungs- und Filialkostenquoten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Donnerstag. Angesichts des zunehmenden Digitalisierungsdrucks in der Baumarktbranche dürfte sich die Profitabilität (Ebit-Marge) der Holding in den kommenden Jahren aber nur moderat verbessern./tav/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0019 2016-12-22/12:37

ISIN: DE0006083405