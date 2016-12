Düsseldorf - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der Ferratum Bank-Anleihe (ISIN FI4000232830/ WKN A189MG) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.Die Ferratum Bank plc sei eine 100%-ige Tochter der finnischen Ferratum Group. Die Ferratum Group biete als Pionier für mobile Mikrokredite in Europa Privatpersonen kurzlaufende Verbraucherkredite. Die Kunden von Ferratum könnten online - zum Beispiel per Smartphone - Verbraucherkredite in Höhe von 25 bis 2.000 Euro beantragen. Die Laufzeit der Finanzierung betrage je nach Produkt zwischen einer Woche und 15 Monaten, im aktuellen Durchschnitt etwa 30 bis 40 Tage. Der Kreditprozess von Ferratum basiere auf einem eigenentwickelten software-basierten Scoring-Modell, das die Kreditwürdigkeit des potenziellen Kunden bewerte. Nach Unternehmensangaben dauere eine Kreditentscheidung nur bis zu fünf Minuten.

Den vollständigen Artikel lesen ...