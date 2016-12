Frankfurt/Main (ots) - Der europäische Managed Service Provider Claranet übernimmt den brasilianischen Cloud Service Provider CredibiliT Tecnologia Ltda. Mit dieser Übernahme expandiert die Claranet Gruppe in eine neue Region mit hohem Wachstumspotenzial und positioniert sich als eines der ambitioniertesten und dynamischsten Unternehmen auf dem globalen Cloud-Markt für Private, Public und Hybrid Cloud Hosting Services.



Das in São Paulo ansässige Unternehmen CredibiliT wurde in 2009 gegründet und ist einer von nur zwei Cloud Service Providern in Brasilien, die den Status "AWS Premier Consulting Partner" besitzen. Die kürzlich von CredibiliT zusätzlich eingeführten Services für die Nutzung von Microsoft Azure erreichten schnell den Silver Cloud Platform-Kompetenzstatus. Mit seinem Multi-Cloud-Ansatz hat sich CredibiliT als bevorzugter Cloud Service Provider für Kunden etabliert, die neue Applikationen erstellen oder zu AWS beziehungsweise Azure migrieren möchten. Sowohl Amazon als auch Microsoft verfügen über Rechenzentren in São Paulo, mit denen sie ganz Lateinamerika bedienen.



CredibiliT erzielt einen Jahresumsatz von etwa 30 Millionen BRL (rund 8,5 Millionen EUR) und beschäftigt 40 Mitarbeiter, die 100 Kunden aus den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen bedienen, darunter Pepsico, Webmotors, Smiles, Editora Abril und TV Globo.



Mit ihrer ehrgeizigen Wachstumsstrategie ist die Claranet Gruppe in Europa sowohl organisch als auch durch Übernahmen kontinuierlich gewachsen. Das jährliche Umsatzvolumen der Gruppe beläuft sich aktuell auf 243 Millionen EUR. Mehr als 1.250 Mitarbeiter betreuen 5.800 Kunden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, den Niederlanden und in Brasilien.



Der Firmengründer und CEO der Claranet Gruppe Charles Nasser kommentiert die Übernahme von CredibiliT wie folgt: "Diese Übernahme bietet uns die Möglichkeit, der führende Cloud Service Provider in Brasilien zu werden, einem Markt mit großem Wachstumspotenzial. Obwohl wir seit vielen Jahren globale Plattformen für unsere Kunden betreiben, ist das unsere erste Firmenübernahme außerhalb Europas. Die Verbindung von CredibiliT und der Claranet Gruppe, die bereits den höchsten Kompetenzstatus bei AWS und Azure hat, schafft einen starken Wettbewerber auf dem brasilianischen Markt und eröffnet neue Wachstumschancen."



Der CEO von CredibiliT Daniel Galante und der CFO André Guerra - beide Gründer des Unternehmens - behalten auch nach der Übernahme führende Positionen bei Claranet in Brasilien. Der Standort Brasilien soll durch positive Skaleneffekte und ein erweitertes Portfolio gestärkt werden und somit das Wachstum in der Region steigern.



Galante erklärt:



"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Claranet. Als Teil einer größeren Unternehmensgruppe mit ähnlicher Sichtweise werden wir stärker und glaubwürdiger. Zudem können wir von positiven Skaleneffekten profitieren, mehr Kunden erreichen, Geschäftschancen besser nutzen und eine höhere Investitionsleistung erzielen. Mit seiner 20-jährigen Erfahrung ist Claranet einer der am besten etablierten Internet- und Cloud Service Provider der Branche. Das Unternehmen hat sich seine Agilität bewahrt, was ihm seine führende Position in einem Markt sichert, der ständig wächst und sich rasend schnell verändert."



Über Claranet:



Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016" als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa. Mit über 1.250 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 37 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.



Über CredibiliT:



Das 2009 gegründete Unternehmen CredibiliT (ausgesprochen "credible-IT") ist Premier Consulting Partner und Managed Services Partner von Amazon Web Services (AWS) in Brasilien. Als Experte für den Weg in die Cloud liefert das Unternehmen dank eines innovativen Geschäftsmodells die Services bedarfsgerecht nach dem Modell "Pay-as-you-go". Zum professionellen Dienstleistungsangebot gehören Solution Design, Infrastructure Migration Design, Application Migration Design, Security sowie 24x7x365 Service Desk Operations, Customer Support und Service Level Agreements-Leistungen, um die bestmögliche Customer Experience sicherzustellen. Weitere Informationen über CredibiliT gibt es unter www.credibilit.com.



OTS: Claranet GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21031 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21031.rss2



Pressekontakt:



Dr. Ingo Rill Leiter Marketing Claranet Deutschland Tel. +49 (0)69. 40 80 18 - 215 presse@de.clara.net



Thomas Griffith Presse und PR griffith pr Tel. +49 (0)6172. 137 - 330 info@griffith-pr.de