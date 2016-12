Berlin, 22. Dezember 2016 - Wer im schlechten ersten Quartal 2016 nicht die Nerven verloren, die Brexit-Turbulenzen für Nachkäufe genutzt und anlässlich der US-Wahl einfach mal nichts gemacht hat, konnte 2016 mit Aktien im Schnitt zwei bis drei Prozent Dividendenrendite plus moderate Kursgewinne einfahren. Über 40 Milliarden Euro schütteten allein die 30 DAX-Unternehmen 2016 an ihre Anteilseigner aus. Doch neben zahlreichen Anhebungen und Ausschüttungs-Rekorden brachte das Jahr auch einige bittere Enttäuschungen. Die unabhängige Research-Plattform DividendenAdel hat die sechs Flops 2016 zusammengetragen. Neben der diesjährigen Ausschüttung und der Kursentwicklung war bei die Auswahl auch die Perspektive für 2017 relevant. Ganz oben auf der deutschen Flop-Liste steht für DividendenAdel RWE. "Eigentlich galt es als ausgemachte Sache, dass auf die Stammaktie mindestens 0,50 Euro gezahlt würden, wodurch der Sorgen-Versorger in allen Rendite-Rankings ganz oben stand. Umso größer war der Schock, als Vorstandschef Peter Terium die Aktionäre im Februar auf Nulldiät setzte", erklärt Christian W. Röhl, Gründer von DividendenAdel. Für ihn war das mit Blick auf die Situation des Konzerns allerdings "ein längst überfälliger Einschnitt". Denn: "Ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell sieht anders aus. Nicht ohne Grund hat die Aktie gegenüber dem Zwischenhoch vom Sommer schon wieder knapp ein Drittel verloren", sagt Röhl. Per Saldo noch schlechter entwickelte sich Hugo Boss. "Die Modemarke hat ihren Anteilseignern wie im Jahr zuvor 3,62 Euro je Aktie überwiesen. Dennoch kam der Kurs, der schon 2015 knapp 25 Prozent eingebüßt hatte, unter die Räder. Zeitweise kostete die vor eineinhalb Jahren zu 120,00 Euro gehandelte Aktie weniger als 50,00 Euro", so Röhl. Der neue Boss-CEO Mark Langer müsse nun klassisches Turnaround-Management ...

