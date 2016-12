NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Leoni hat den neuen Chef für die zuletzt problembehaftete Bordnetzsparte vorgestellt. Ab April 2017 soll Martin Stüttem die Sparte leiten, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Er kommt vom französischen Autozulieferer Faurecia. Dort war er in verschiedenen Führungspositionen tätig, sein Spezialgebiet sind Fertigungstechnik und Produktentwicklung. Vorgänger Frank Hiller war erst im Januar von der Kabel- in die Bordnetzsparte gewechselt, um sie wieder in die Spur zu bringen, hatte dann aber im Juli seinen Abschied angekündigt. Leoni streicht in der Bordnetzsparte in diesem Jahr rund 1100 Jobs, Probleme in der Planung und Umsetzung von Aufträgen in einem rumänischen Werk hatten das Ergebnis belastet./men

