DGAP-News: Deutsche Cannabis AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Deutsche Cannabis AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.04.2017 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2016-12-22 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Cannabis AG Berlin - ISIN: DE000A0BVVK7 // WKN: A0BVVK - und - ISIN DE000A2DA6T5 // WKN: A2DA6T - Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 11. April 2017, um 10:00 Uhr im Internationales Handelszentrum (IHZ), Friedrichstr. 95, 10117 Berlin, Raum 0828, 8. Etage, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein. *Tagesordnung* *1. Wahl des Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2014 bis 2016.* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wedding & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2014 bis 2016 zu wählen. *2. Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes.* Der Vorstand macht gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) der Hauptversammlung die folgenden Vorlagen sowie den erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs zugänglich: - die festgestellten Jahresabschlüsse der Deutschen Cannabis AG (bis 2014 F.A.M.E. AG) zum 31. Dezember 2011, zum 31. Dezember 2012, zum 31. Dezember 2013, zum 31. Dezember 2014 und zum 31. Dezember 2015 - die zusammengefassten Lageberichte für die genannten Jahresabschlüsse, - die Berichte des Aufsichtsrats für die genannten Jahresabschlüsse sowie - die Vorschläge des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes für die genannten Jahresabschlüsse. Die Vorabveröffentlichung auf der Webseite der Gesellschaft erfolgt voraussichtlich am 09. März 2017. *3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands werden für diesen Zeitraum nicht entlastet. *4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates werden für diesen Zeitraum nicht entlastet. *5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitglieder des Vorstands werden für diesen Zeitraum nicht entlastet. *6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates werden für diesen Zeitraum nicht entlastet. *7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitglieder des Vorstands werden für diesen Zeitraum nicht entlastet. *8. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates werden für diesen Zeitraum nicht entlastet. *9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Das im Geschäftsjahr 2014 amtierende Mitglied des Vorstands Frau Tülin Meyer wird für diesen Zeitraum nicht entlastet. Das im Geschäftsjahr 2014 amtierende Mitglied des Vorstands Herr Carsten Siegemund wird für diesen Zeitraum entlastet. *10. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates Meinhard Starostik, Heinz Raschdorf und Klaus Käsinger werden für diesen Zeitraum nicht entlastet. Die im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates Ingo Voigt, Marco Schulze und Randy Shipley werden für diesen Zeitraum entlastet. *11. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015.* Die im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Vorstands werden für diesen Zeitraum entlastet. *12. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Die im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates werden für diesen Zeitraum entlastet. *13. Beschlussfassungen über die Änderung des Sitzes der Gesellschaft.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: _§ 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:_ '2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg.' *14. Neuwahl eines Aufsichtsrats* Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Das derzeitige Aufsichtsratsgremium wurde in seiner ursprünglichen Zusammensetzung im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung am 05. September 2014 gewählt. Hierbei wurden die Herren Ingo Voigt, Marco Schulze und Randy Shipley zum Ablauf der am 05. September 2014 abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Die Wahl erfolgte jeweils gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit entscheidet, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Herr Ingo Voigt hat sein Mandat zum 31.05.2015 niedergelegt. Für ihn wurde Herr Lutz Petrowsky am 23.10.2015 durch Schreiben des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg mit Wirkung bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung gerichtlich bestellt und in der Aufsichtsratssitzung vom 04.11.2015 zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung daher vor, Herrn Lutz Petrowsky, Kaufmann, Norderstedt, Deutschland, _Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:_ keine _Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:_ keine zum Ablauf der am 11. April 2017 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglied zu wählen. Die Wahl soll gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit entscheidet, erfolgen, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat Herr Lutz Petrowsky als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll. *15. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung* Das genehmigte Kapital 2014 ist durch den Erwerb von 59% der Geschäftsanteile an der Canny Pets GmbH, Hamburg, ausgeschöpft. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor zu beschließen: _a) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals_ Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10. April 2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.880.865,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, * soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; * wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden; * wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen von dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss

