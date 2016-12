Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Gelsenkirchen (pta030/22.12.2016/15:28) - Gelsenkirchen, den 22. Dezember 2016 -

Der Vorstand des Verbindungsspezialisten Masterflex SE gibt die Übernahme

aller Anteile an der APT Advanced Polymer Tubing GmbH bekannt. Hierzu wurde

heute ein bindender Kaufvertrag abgeschlossen, dem der Aufsichtsrat von

Masterflex bereits zugestimmt hat. Das Closing der Transaktion mit einem Volumen

im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich soll Anfang Januar 2017 erfolgen.



Die Firma APT verfügt über hervorragendes Know-how im Bereich von

High-Tech-Kunststoffen wie PTFE und weiteren voll- und teilfluorierten

Polymeren. Die Masterflex Group verfügt noch nicht über dieses Material- und

Einsatz-Know-how und erachtet die Abrundung des Produktportfolios daher für

strategisch sehr sinnvoll. Zudem eröffnet die Akquisition der Masterflex Group

in guter Weise den Zugang zu weiteren Marktpotenzialen in Deutschland und

Europa. Die Aktivitäten von APT konzentrieren sich derzeit auf die DACH-Region;

das Unternehmen verfügt in ihrem Marktsegment über eine gute Position.



Die bisherigen Geschäftsführer von APT, Holger Heuser und Erich Kipping, werden

die Gesellschaft auch weiterhin führen. Damit bleiben Know-how und gute

Verankerung der APT in ihrer Branche und ihrem Produktbereich gewährleistet.

Die Finanzierung dieser Übernahme wird auf kurze Sicht durch die

Akquisitionslinie bereitgestellt. Mittelfristig ist auch eine Vergrößerung

der Eigenkapitalbasis denkbar; die gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse hierfür

liegen vor.



WEITERE ERLÄUTERUNGEN:



Dr. Andreas Bastin, Vorstandsvorsitzender der Masterflex Group: "Unsere

geduldige Suche hat sich gelohnt: APT mit seiner ganzen Mannschaft ist eine ganz

hervorragende Erweiterung unserer Kompetenzen. Historisch bedingt, hat die

Masterflex Group bis heute faktisch keine Erfahrung mit Fluorpolymeren. Dabei

besitzen diese Kunststoffe mit ihren herausragenden Materialeigenschaften - vor

allem hohe chemische und thermische Stabilität, gute Isoliereigenschaften,

hervorragende Witterungsbeständigkeit, Unbrennbarkeit und antiadhäsives

Verhalten, also eine extrem glatte Oberfläche - ein sehr großes

Zukunftspotenzial. Zudem gab es in der Vergangenheit von unseren Kunden, gerade

aus der Medizintechnik, immer wieder Anfragen an uns zur Entwicklung von

Schlauch- und Verbindungssystemen aus Materialien mit diesen Eigenschaften. Doch

diese Hochleistungskunststoffe sind ausgesprochen schwer zu verarbeiten und in

vielen Facetten der Handhabung sowie des Know-hows nicht mit den

Hochleistungskunststoffen vergleichbar, die wir innerhalb der Masterflex Group

bereits sehr erfolgreich verarbeiten. Und genau dies ist das tägliche Brot von

APT - und insofern sind wir wirklich stolz, mit den geschäftsführenden

Eigentümern hier auf eine Linie gekommen zu sein.



Wir als Vorstand von Masterflex wie auch die Geschäftsführung von APT sind davon

überzeugt, dass diese Bündelung von Kompetenzen weitere, noch bessere

Verbindungslösungen hervorbringt, die wir mit dem weltweit gesponnenen

Vertriebsnetz von Masterflex mittelfristig auch hervorragend in entwickelten

Volkswirtschaften werden einsetzen können zum Nutzen unserer gemeinsamen

Kunden."



Holger Heuser, Geschäftsführer von APT: "Unsere Produkte und unser Know-how sind

richtig gut und genießen in den bislang von uns adressierten Märkten, vor

allem der DACH-Region, hohe Akzeptanz. Was uns bislang fehlte, ist ein globales

Vertriebsnetz und der gute Zugang zu dem Medizinmarkt. Daher freuen wir uns sehr,

künftig ein Teil der Masterflex Group zu sein, und von deren internationaler

Aufstellung zu profitieren. Zudem erhalten wir nun ohne größere

Investitionen die Möglichkeit, im Reinraum der Klassen 6 bis 8 zu produzieren

und zu assemblieren. Daher rechnen wir uns - auch schon kurzfristig - sehr gute

neue Marktchancen für unsere Produkte aus."



Die Masterflex Group ist der börsennotierte Spezialist für die Entwicklung und

Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit zwölf

operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group

nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung und

die Innovation.

Kontakt: Dr. Annette Littmann, Tel. +49 209 970 77-44, Email:

a.littmann@masterflexgroup.com



