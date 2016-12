Logwin AG: Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG - Logwin gibt Aktienrückkauf bekannt

22.12.2016 / 16:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG Logwin gibt Aktienrückkaufprogramm bekannt

Grevenmacher / Luxemburg - Der Verwaltungsrat der LOGWIN AG hat am 22.Dezember 2016 den Beschluß zur Fortsetzung des laufenden Aktienrückkaufprogramms bis zum 30. September 2017 gefasst. Der Beschluss erfolgte auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2015, bis zu 14.625.000 eigene Aktien der Gesellschaft zu allen rechtlich zulässigen Zwecken für die Gesellschaft zu erwerben.

Es sollen bis zu 5.000.000 Stückaktien der LOGWIN AG (ca. 3,5 % des Grundkapitals) zurückgekauft werden. Der Erwerb soll über die Börse erfolgen. Die zurückgekauften Aktien sollen allein dem Zweck der Einziehung und Kapitalherabsetzung dienen.

Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRA- Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 10 Handelstage vor dem Erwerb um nicht mehr als 30 % überschreiten und den rechnerischen Nennwert der Aktie nicht unterschreiten.

Die Abwicklung des Aktienrückkaufs wird in Übereinstimmung mit der EG- Verordnung Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 (sog. Safe Harbor) durchgeführt. Der Rückkauf wird durch eine von der Gesellschaft zu mandatierende Bank durchgeführt.

Über die Logwin AG Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2015 einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und beschäftigt derzeit rund 4.200 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 180 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Mehrheitsaktionärin ist die DELTON AG, Bad Homburg (Deutschland).

www.logwin-logistics.com

Sebastian Esser Chief Financial Officer Tel: +352 719690-1112 sebastian.esser@logwin-logistics.com

Logwin AG | ZIR Potaschberg | 5, an de Längten | 6776 Grevenmacher | Luxemburg | www.logwin-logistics.com

Kontakt: Sebastian Esser Chief Financial Officer P: 00352/719690-1112

Sprache: Deutsch Unternehmen: Logwin AG an de Längten 5 L-6776 Grevenmacher Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 719 690 0 Fax: +352 719 690 1359

E-Mail: ir-info@logwin-logistics.com

Internet: www.logwin-logistics.com ISIN: LU0106198319 WKN: 931705

