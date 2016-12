Im kommenden Jahr steht bei Fortec Elektronik ein Wechsel an der Konzernspitze an. Der Vorstandsvorsitzende Dieter Fischer werde "mit Vollendung des 65. Lebensjahres zum Ende des Geschäftsjahres 2016/17 am 30.06.2017 in den Ruhestand treten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...