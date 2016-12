Der westfälische Modekonzern trennt sich von einer großen Immobilie in Düsseldorf. So will Gerry Weber seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr retten und das schwache Geschäft in den letzten Monaten ausgleichen.

Ralf Weber ist kein Freund überstürzter Entscheidungen. Der Vorstandschef von Gerry Weber überlegt mit großer Umsicht, bevor er sich bei wichtigen Fragen festlegt. Umso deutlicher zeigt die aktuelle Nachricht aus der Firmenzentrale in Halle/Westfalen, wie schlecht es um den Modekonzern bestellt ist. Weber verkauft eine große Immobilie in Düsseldorf, die "Halle 30", in der viele Modemarken ihre Showrooms vorhalten - von Marc Cain bis Basler.

Vom Verkaufserlös von rund 49 Millionen Euro fließen Gerry Weber 20 Millionen als außerordentlicher Ertrag zu. Dieser Betrag "wird den wesentlichen Anteil des Ergebnisses" des Konzerns für am 31. Oktober endenden Geschäftsjahr ...

