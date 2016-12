Folgende Unternehmen hatten in den "Hello bank! 100" gestern deutlich höhere Handelsumsätze als sonst. Einige Begründungen finden sich in den Kommentaren, nicht alles weiss man: Lenzing, Semperit, EVN, Evotec, bet-at-home.com, Airbus Group, Dentsply Int., Verbund, Immofinanz, Uniqa: Zur Animation Companies im Artikel Airbus Group Mitglied in der BSN Peer-Group Luftfahrt & Reise Show latest Report (17.12.2016) bet-at-home.com Mitglied in der BSN Peer-Group Gaming Show latest Report (17.12.2016) Dentsply Int. Mitglied in der BSN Peer-Group Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit Show latest Report (17.12.2016) EVN Mitglied in der BSN Peer-Group Energie Show latest Report (17.12.2016) Platz 11 im Umsatzranking...

Den vollständigen Artikel lesen ...