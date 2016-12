BÖRSENTAG - Stillstand vor Weihnachten TAGESVORSCHAU - 23.12.2016 DEUTSCHLAND - Reallöhne steigen weiter SAUDI-ARABIEN - will Staatsausgaben 2017 erhöhen USA - Aufträge der US-Industrie brechen ein (-4,6% Vgl. zum Vormonat) ATX heute FREITAG zur Eröffnung FREUNDLICH erwartet - ATX Indikation 2.636 Punkte +0,15% HIRSCH SERVO - will die Wiener Börse verlassen STRABAG - erhielt 40-Millionen-Euro-Auftrag in Ungarn DAX heute FREITAG zur Eröffnung UNVERÄNDERT erwartet - DAX Indikation 11.456 Punkte -0,01% DEUTSCHE POST - schließt Übernahme von UK Mail ab DEUTSCHE BANK - Hypotheken-Deals kosten 7 Mrd. Dollar FRESENIUS - darf Klinikkette Quironsalud ohne Auflagen übernehmen LUFTHANSA - interessiert sich für...

