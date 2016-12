AuRico Metals Inc. und Kiska Metals Corp. meldeten heute morgen, dass die beiden Unternehmen eine bindende Übereinkunft getroffen haben, derzufolge AuRico alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Kiska erwerben wird.



Die Anteilseigner von Kiska werden im Rahmen der Transaktion etwa 0,0667 AuRico-Aktien sowie 0,016 C$ in bar für jede Kiska-Aktie erhalten. Basierend auf dem Schlusskurs der AuRico-Aktien am 22. Dezember wird damit ein Wert von 0,078 C$ je Kiska-Aktie angenommen. Insgesamt beläuft sich der Kaufpreis auf rund 9,6 Mio. C$.



Im Rahmen der Übernahme wird AuRico Metals Inc. ca. 8,2 Mio. Unternehmensanteile ausgeben. Das entspricht 5,5% der aktuell ausstehenden und ausgegebenen Aktien. Der Abschluss der Transaktion soll im ersten Quartal 2017 erfolgen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de