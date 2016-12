Stuttgart - Der LBBW Konsum Dynamik Global (ISIN DE000A0KEYS1/ WKN A0KEYS) investiert in europäische Aktien, deren erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen weltweit nachgefragt werden, so die Experten von LBBW Asset Management.Besonderes Augenmerk werde dabei auf das Nachfragewachstum aus den Emerging Markets gelegt, um vom geänderten Konsumverhalten einer erwartet stark wachsenden Mittelschicht überdurchschnittlich zu profitieren. Die Aktienauswahl fokussiere sich auf Unternehmen mit starken Marken oder innovativen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, welche Kostenvorteile internationaler Produktionsstandorte nutzen und überdurchschnittlich hohe Umsatz- und Ergebnisbeiträge in wachstumsstarken Schwellenländern erzielen würden. Diese Unternehmen würden ein deutlich höheres Wachstum als ihre auf Europa fokussierten Konkurrenten aufweisen und könnten überdurchschnittliche Gewinnspannen erwirtschaften.

