Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034, A (acc) EUR) ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit, auch in Schwellenländern, so die Experten von Franklin Templeton.Die globalen Aktienmärkte hätten im November leicht zugelegt, wobei die Wertentwicklung außerhalb der USA allgemein negativ ausgefallen sei. Die US-Aktienmärkte hätten im Nachgang der landesweiten Wahlen zu einer Rally angesetzt. Grund hierfür seien vor allem Erwartungen gewesen, die fiskalpolitischen Maßnahmen des neu gewählten Präsidenten Donald Trump würden sowohl die Inflation als auch das Wachstum ankurbeln.

