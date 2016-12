Die italienische Regierung hat beschlossen, der Krisenbank Monte dei Paschi mit Milliarden beizuspringen. Kleinanleger mit Bankanleihen sollen keine Verluste erleiden. Doch ganz so arm sind die geschützten Sparer nicht.

Die italienische Regierung setzt alles daran, die Bankenbranche des Landes so zu stützen, dass Kleinsparer mit Bankanleihen keine Verluste erleiden. Doch "Kleinsparer" scheint in diesem Fall recht relativ zu sein.

Denn eine Analyse der Nachrichtenagentur Bloomberg auf Basis von Daten der italienischen Notenbank zeigt: Nur 5,4 Prozent der italienischen Haushalte besitzen Bankanleihen. Und diese Haushalte verfügen im Mittel über ein mehr als doppelt so großes Vermögen wie der nationale Durchschnittshaushalt.

Das italienische Regierungskabinett hatte in der Nacht auf Freitag zugestimmt, bis zu 20 Millionen Euro in die Stabilisierung des Finanzsektors zu stecken, nachdem die drittgrößte Bank des Landes - Banca Monte dei Paschi di Siena - mit dem Versuch gescheitert war, neue Investoren für eine dringend benötigte Kapitalerhöhung in Höhe von fünf Milliarden Euro zu finden. Die Regierung hat versprochen, dass Kleinsparer als Folge von Bankenrettungen keine finanziellen Einbußen befürchten müssen.

Doch die Berechnung von Bloomberg lässt Zweifel an dem Argument aufkommen, dass die Stabilisierung der Banken vor allem zum Schutz von Rentnern und Familien erfolgen müsse. EU-Regeln sehen eigentlich vor, dass die Besitzer von nachrangigen Anleihen Verluste hinnehmen müssen, bevor - unter besonderen Umständen - öffentliche Mittel zur Stützung von Banken aufgebracht werden dürfen.

"Es gibt den Hang in Italien, das emotionale ...

