Leverkusen (pta007/23.12.2016/11:40) - Der Vorstand der Biofrontera AG (FSE: B8F)

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von bis zu Stück 49.990

nachrangiger Wandel-Teilschuldverschreibungen ( "Teilschuldverschreibungen") im

Nennbetrag von je EUR 100 und in einem Gesamt-Nennbetrag von bis zu EUR

4.999.000 beschlossen.



Die Laufzeit beginnt am 01.02.2017 und endet am 31.12.2021. Jede dieser

Teilschuldverschreibungen kann nach Maßgabe der Anleihebedingungen in

Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von

EUR 1,00 je Aktie und einer Gewinnberechtigung ab dem Jahr der Aktienausgabe

gewandelt werden. Der Wandlungspreis beträgt anfänglich je Aktie EUR 3,50, ab

dem 01.04.2017 je Aktie EUR 4,00 und ab dem 1.1.2018 je Aktie EUR 5,00. Die

Teilschuldverschreibungen verzinsen mit 6% p.a.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht zum Bezugspreis von EUR 100,00

je Teilschuldverschreibung gewährt. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am

10.01.2017 beginnen. Für Einzelheiten wird auf das Bezugsangebot verwiesen, das

voraussichtlich am 09.01.2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den erwarteten Nettoemissionserlös von rund EUR

4,8 Mio. für die weitere Finanzierung der Markteinführung von Ameluz® in den USA

sowie der Deckung laufender Kosten des operativen Geschäfts zu verwenden.



Der Vorstand



